Cuba asegura que sus Fuerzas Armadas están preparadas ante un posible ataque de Estados Unidos

Los detalles Donald Trump lleva meses teniendo a la isla como uno de sus grandes objetivos, llegando a afirmar que se plantea una "toma amistosa" del país.

Donald Trump tiene a Cuba como uno de sus principales objetivos, especialmente tras sus acciones en Venezuela y su enfoque en Irán. Cuba, consciente de la situación, se prepara ante una posible ofensiva desde Washington. Carlos Fernández de Cossio, viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, afirmó en 'Meet the Press' de la NBC que el país está listo para movilizarse si ocurre una agresión militar, aunque no lo consideran probable. Trump busca formas de sustituir a Miguel Díaz-Canel, pero Cuba descarta cambios de régimen en sus negociaciones con Estados Unidos. La isla enfrenta una crisis energética similar a la de la caída de la URSS, agravada por la falta de petróleo y las restricciones impuestas por EE.UU. Sin embargo, Cuba asegura estar preparada para cualquier eventualidad futura.

Donald Trump tiene a Cuba entre ceja y ceja. Tiene en la isla uno de sus principales objetivos. Así ha sido desde, sobre todo, el bombardeo a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro. Así es, incluso, mientras ataca día sí y día también Irán. Y los caribeños lo saben. Saben que, mientras su gente se desespera ante la falta de energía, en cualquier momento puede llegar una ofensiva desde Washington. Y sí, están preparados. Dicen que están preparados.

Así lo ha expresado Carlos Fernández de Cossio, viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, en palabras que recogen en el programa 'Meet the Press' de la 'NBC'. "Nuestro país, históricamente, ha estado preparado para movilizarse como nación en caso de que haya una agresión militar", ha afirmado.

"No creemos que sea algo probable, pero seríamos ingenuos si no nos preparásemos. No vemos el motivo por el que tendría que ocurrir algo así, no encontramos justificación alguna", detalla Fernández de Cossio.

Y es que según apuntan en Reuters hay varios informes que sugieren que Trump está buscando la forma de sustituir a Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, algo a lo que se ha referido el viceministro de Exteriores descartando que sea cierto que en las negociaciones se esté insinuando cambios tanto en la estructura como en los miembros de Gobierno.

Ha añadido, además, que un cambio de régimen está "absolutamente descartado" dentro de las negociaciones que están manteniendo con Estados Unidos.

Trump lleva meses avisando a Cuba. Flirteando incluso con "tomar" la isla y afirmando que se plantea que dicha acción sea "amistosa". De momento, el Gobierno de EEUU tiene en jaque a la isla usando el arma de la energía, prohibiendo la llegada de un petróleo que es clave y que lleva meses sin llegar al lugar.

La crisis, similar a la habida con la caída de la URSS con la salvedad de que ahora la esperanza es menor. Porque una vez los soviéticos cayeron fue Venezuela quien les enviaba el petróleo. Ahora eso es imposible, como también lo es que los rusos les hagan llegar crudo.

Sin energía. Sin opción a tener petróleo. Con la sombra de Estados Unidos, y de Donald Trump, en el horizonte. En un futuro, en un posible futuro, para el que Cuba está preparada. Para el que Cuba dice que está preparada.

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