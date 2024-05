El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha realizado este martes una declaración institucional antes del Consejo de Ministros donde se aprobará el reconocimiento de Palestina como Estado. Sánchez ha calificado esta decisión de "histórica" y España se suma así a los más de 140 Estados que han reconocido a Palestina. No obstante, ha destacado: "No es una decisión que adoptamos contra nadie".

"Es una decisión histórica para que israelíes y palestinos alcancen la paz", ha empezado su declaración Sánchez y ha insistido en que España quiere lograr la paz . Para Sánchez no es solo "cuestión de justicia histórica", sino que "es la única solución posible para la paz". El presidente ha reiterado así el mensaje que ha repetido desde que ha empezado la guerra en la Franja de Gaza, donde Israel ha matado ya a más de 36.000 personas, la mayoría niños y mujeres.

Para Sánchez, "un Estado palestino debe ser, en primer lugar, viable", y, por ello, ha apostado por la reunificación de la Cisjordania ocupada y Gaza, conectadas por un corredor y Jerusalén Este como capital. Asimismo, ha defendido que estos territorios deberán ser unificados bajo el Gobierno "legítimo de la Autoridad Nacional Palestina". El jefe del Ejecutivo ha defendido que la visión de España "son las resolución 242 y 238 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)" sobre Palestina, así "como con la posición que tradicionalmente ha mantenido la UE". "Por eso no reconoceremos cambios en las líneas fronterizas de 1967 que no sean los acordados por las partes", ha destacado.

"Es esencial que Palestina vea reconocida su lugar en la comunidad internacional", ha añadido el presidente. Y después ha querido matizar, dada la ira que ha producido en Israel el reconocimiento de Palestina, que es "no adoptamos esta decisión contra nadie": "Por eso, España va a seguir apoyando a Palestina". "El reconocimiento no lo adoptamos contra nadie. No lo adoptamos menos aún en contra de Israel, pueblo amigo al que respetamos y apreciamos y con el que queremos tener la mejor relación posible", ha señalado, queriendo calmar las aguas con el Estado judío que lleva semanas atacando a España.

También ha querido dejar claro que "esta decisión refleja el rechazo frontal y profundo a Hamás, que está en contra de la solución de los dos Estados". "España, como saben, condenó desde el primer momento y con toda contundencia los ataques terroristas del 7 de octubre y esa condena es la expresión rotunda de nuestro compromiso absoluto en la lucha contra el terrorismo", ha zanjado el presidente.

"Desde mañana mismo, haremos todo lo posible para la solución de los dos Estados", ha asegurado Sánchez y ha agregado: "Lo haremos con tres grandes prioridades: la más urgente, poner fin a la crisis sin precedentes en la Franja de Gaza". Asimismo, ha hecho un "llamamiento al alto el fuego permanente, entrada de ayuda humanitaria y liberación de rehenes en manos de Hamás". Y por otro lado, ha sostenido que apoyará a la Autoridad Nacional Palestina "en el proceso de reformas iniciado con su nuevo gobierno". "Es nuestro socio para la paz y va a necesitar de todo nuestro apoyo".

"Y en tercer lugar, seguir impulsando nuestra cooperación con nuestros socios árabes que también trabajan por la paz y la prosperidad. Vamos a seguir aunando esfuerzos por la conferencia internacional de paz que haga realidad la solución de los dos Estados", ha señalado. "Con el paso de hoy, asumimos responsabilidad, pero, por encima de todo, actuamos por encima de lo que se espera de un gran país como España", ha zanjado.

Junto a Noruega e Irlanda

La decisión llega después de anunciarse hace meses y haberse confirmado en el Congreso de los Diputados la semana pasada. El reconocimiento de Palestina se aprobará en el Consejo de Ministros de este martes, una decisión que España adopta junto a Irlanda y Noruega, que ha provocado la ira de Israel.

El presidente ya defendió en varias ocasiones que el reconocimiento se hace por tres razones: "Por paz, por justicia y por coherencia". Así lo insistió este mismo lunes, señalando que "Palestina ha existido, existe y existirá". Debido a la relevancia de la decisión, Sánchez ha querido hacer antes de la reunión del Consejo de Ministros una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa sobre el paso que da España.

España hace así oídos sordos a Israel, que desde que se anunció no ha parado de atacar al Gobierno, con vídeos polémicos y que denostan a nuestro país. Tampoco cuenta con el apoyo de la oposición (PP y Vox), mientras su socio del Gobierno, Sumar, ha querido ir más allá pidiendo romper todas las relaciones diplomáticas con el Estado judío. Fue el pasado miércoles cuando anunció ante el pleno del Congreso la fecha concreta de esa aprobación, este 28 de mayo, tras coordinarse para ello con Irlanda y Noruega con el fin de tomar la decisión al unísono.

En su comparecencia de ese día en la Cámara baja dijo que el Gobierno adoptaba la decisión haciéndose eco del sentir mayoritario de los españoles y convencido de que la única solución posible para el conflicto en Oriente Medio es la coexistencia de dos Estados.