La Libertad Avanza, la coalición liderada por el ultraderechista Javier Milei, ha sido la formación más votada de las elecciones primarias de Argentina, con el 30,10% de los votos, por delante de la coalición Juntos por el Cambio (centro-derecha), que logró el 28,27% de votos. Sin embargo, estos no son los comicios como tal: se trata de las elecciones PASO (primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias), que se han celebrado en Argentina el domingo 13 de agosto, y a las que estaban llamados a votar unos 35,4 millones de argentinos.

Las elecciones primarias sirven para oficializar a los candidatos de cara a las elecciones presidenciales. El 10 de diciembre termina el mandato actual, por lo que finaliza el Gobierno de Alberto Fernández. Este es el calendario electoral de Argentina, de cara a los próximos meses:

El 17 de septiembre comienza la campaña electoral en Argentina

El primer debate presidencial obligatorio se celebra el 1 de octubre

El 8 de octubre se celebra un segundo debate presidencial, también obligatorio

Desde el 14 de octubre no se pueden publicar encuestas ni sondeos electorales

La campaña electoral finaliza el 20 de octubre a las 08:00 y da comienzo la veda electoral, la jornada de reflexión argentina

Las elecciones presidenciales tienen lugar el 22 de octubre , en primera vuelta

El 3 de noviembre se tienen que conocer los resultados definitivos de la primera vuelta

En caso de que no haya un claro ganador, se celebra una segunda vuelta (balotaje) el 19 de noviembre

El 10 de diciembre se debería celebrar la ceremonia de asunción del cargo, cuando el presidente electo comienza su mandato

¿Qué necesita el candidato para ganar en primera vuelta?

Para las elecciones presidenciales en Argentina, un candidato necesita obtener el 45% de los votos para ser elegido presidente. En el caso de no llegar a este umbral, un candidato puede ser elegido en primera vuelta si supera el 40% de los votos y tiene una diferencia inferior a 10 puntos porcentuales con el segundo en la contienda.

Si no se da ninguna de estas circunstancias, se celebra una segunda vuelta que, en 2023, estaría convocada para el 19 de noviembre. En este caso, se celebra un 'balotaje', es decir, concurren a la segunda vuelta sólo las dos fórmulas más votadas en la primera vuelta, y gana la que reciba más votos.

Quiénes son los candidatos a las elecciones en Argentina

Javier Milei y Victoria Villarruel : es la fórmula ganadora de las elecciones PASO. Son los candidatos de La Liberta Avanza, una coalición conformada por el Partido Libertario (Milei), el Partido Demócrata (Villarruel), Unión Celeste y Blanco, Partido Fe, el Partido Renovador Federal y otras fuerzas conservadoras y liberales.

: es la fórmula ganadora de las elecciones PASO. Son los candidatos de La Liberta Avanza, una coalición conformada por el Partido Libertario (Milei), el Partido Demócrata (Villarruel), Unión Celeste y Blanco, Partido Fe, el Partido Renovador Federal y otras fuerzas conservadoras y liberales. Sergio Massa y Agustín Rossi : es la fórmula compuesta por el actual ministro de Economía y el jefe de gabinete de ministros, del Frente Renovador y el Partido Justicialista, respectivamente. Se trata de una coalición formada por diferentes partidos bajo el paraguas de Unión por la Patria, de carácter peronista.

: es la fórmula compuesta por el actual ministro de Economía y el jefe de gabinete de ministros, del Frente Renovador y el Partido Justicialista, respectivamente. Se trata de una coalición formada por diferentes partidos bajo el paraguas de Unión por la Patria, de carácter peronista. Patricia Bullrich y Luis Petri : son los candidatos de Juntos por el Cambio, integrada por la Propuesta Republicana, la Unión Cívica Radical y otros partidos.

: son los candidatos de Juntos por el Cambio, integrada por la Propuesta Republicana, la Unión Cívica Radical y otros partidos. Juan Schiaretti y Florencio Randazzo: es la fórmula integrada por el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Autonomista y el Partido Socialiasta.

Cómo funcionan las elecciones en Argentina

Las elecciones presidenciales en Argentina se celebran por sufragio directo, es decir, los electores votan directamente a una fórmula compuesta por dos candidatos, uno a la presidencia y otro a la vicepresidencia. Los argentinos nativos pueden votar a partir de los 16 años, mientras que los que tienen la nacionalidad argentina obtenida lo puede hacer a partir de los 18 años. El mandato presidencial en Argentina dura cuatro años.

A diferencia de lo que ocurre en España, en Argentina sí es obligatorio votar: todos los mayores de 18 años y menores de 70 están obligados a participar en las elecciones en Argentina. Los que no participen en el proceso democrático reciben una sanción económica y se incluyen en un registro de infractores; además, se pierde la capacidad de ser designado para cualquier empelo público durante tres años en caso de no votar y quien no pague la multa no podrá realizar "gestiones o trámites ante los organismos estatales nacionales, provinciales y de la ciudad autónoma de Buenos Aires durante un año".

No obstante, existen exenciones a la hora de votar en Argentina: los argentinos nativos mayores de 16 y menores de 18, y también los mayores de 70 años, no están obligados a votar. También es posible solicitar una exención siempre que el votante se encuentre a más de 500 kilómetros de su colegio electoral; cuando el elector está enfermo o imposibilitado; cuando trabaja en un organismo o empresa de servicio público y por cuestiones laborales no puede asistir a votar y los jueces o auxiliares que tienen que asistir a su oficina durante el día de las elecciones.