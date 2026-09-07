De la Constitución al aislamiento de Rusia: los diques que revienta la victoria ultra en Alemania más allá del cordón sanitario

Los detalles Con la llegado al poder de la AfD, el partido tendría acceso a información clasificada porque los ministros de Interior de los diferentes länder se coordinan. La UE estaría en este caso ante la tesitura de que la información que tiene que compartir con Alemania podría acabar en manos de Moscú.

La victoria de Alternativa para Alemania (AfD) en las elecciones de Alta Sajonia representa un hito preocupante en el panorama político alemán y europeo. Este triunfo ultraderechista desafía el cordón sanitario tradicional, evidenciando que aislar a la extrema derecha no es suficiente sin abordar el discurso antimigratorio y xenófobo que resuena con parte del electorado. Además, la AfD amenaza principios fundamentales de la Constitución alemana, poniendo en riesgo derechos individuales históricos. La llegada al poder de la AfD también podría comprometer la seguridad europea, ya que el acceso a información clasificada podría facilitar filtraciones a Rusia, complicando la cooperación dentro de la Unión Europea.

La victoria de Alternativa para Alemania (AfD) en las elecciones de este domingo en Alta Sajonia revienta muchos diques en Alemania que alcanzan al resto de Europa. Un partido ultraderechista tocando poder en el país en el que gobernaban los nazis. Lo primero que hace estallar esto es el cordón sanitario.

Esto demostraría que el cordón sanitario no sirve de nada sin cortar el discurso y sin solucionar los problemas. No sirve no dejar gobernar a la extrema derecha si, mientras, se le compra el discurso —antinmigración y xenófobo— y no se solucionan los problemas de la gente que les llevan a comprar ese discurso en el que se culpa de todo a la persona migrante. La derecha se acaba acercando a la ultraderecha y la gente acaba votando al original.

Otro de los diques en peligro es la Constitución alemana. De esto han advertido directamente los servicios secretos alemanes. Y es que hay una parte de la Constitución alemana que no se puede reformar, un catálogo de derechos individuales que, por herencia histórica, por lo que los nazis hicieron con ellos, están por encima de las demás leyes, pero las ideas de la AfD van directamente contra esos derechos, por lo que peligra la propia Constitución.

Además, la victoria de la extrema derecha pone en peligro el aislamiento de Rusia, que podría saltar por los aires, y la seguridad europea. Con la llegado al poder de la AfD, el partido tendría acceso a información clasificada porque los ministros de Interior de los diferentes länder se coordinan.

La Unión Europea estaría en este caso ante la tesitura de que la información que tiene que compartir con el ministro del Interior alemán podría acabar en manos de Moscú.

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