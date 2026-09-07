Basura, pobreza y una década de guerra: la verdad de la isla de Socotra que algunos influencers califican como 'el nuevo Bali'

Los detalles Además, esta isla yemení no tiene una carretera que recorra la isla, como tampoco una cifra oficial de las personas que allí viven.

Kilométricas playas desiertas de arena blanca y aguas cristalinas; 800 especies de plantas únicas, como los árboles de sangre de dragón; o la limitación de 3.500 turistas al año. Son algunas de las características que ofrece la isla yemení de Socotra, totalmente oculta al turismo mundial. Según ha publicado este lunes 'El Confidencial', está llena de influencers a pesar de llevar una década en guerra.

Si bien estos creadores de contenido la califican como 'la nueva Bali', lo cierto es que no cuentan toda la verdad, porque más allá del conflicto bélico, la basura ahoga sus paisajes; mientras que cuenta con 21 millones de personas que necesitan ayuda humanitaria. Una isla muy pobre que choca con la imagen que se da de ella en Instagram.

Por ejemplo, Socrota no tiene una carretera que recorra la isla, pero tampoco se sabe cuánta gente vive allí porque nunca se ha hecho un recuento. Por otro lado, no hay cobertura de móvil ni de internet, y en la zona más turística no hay hoteles. Cuestiones que se ocultan para vender su cara más turística. En este sentido, se le califica de 'lugar alienígena' con playas solitarias, vegetación desconocida, paisajes que te dejan con la boca abierta y en los que los delfines nadan en libertad. Prácticamente, se presenta como lo más cercano al paraíso en la tierra.

En el vídeo sobre estas líneas puede verse la publicación de una influencer especializada en viajes de lujo que presenta a la isla. Si bien es uno de los vídeos con más reproducciones, no habla en ningún momento de que Socotra está en guerra, al llevar una década sufriendo la lucha entre Arabia Saudí y Emiratos Árabes por controlar la isla.

De hecho, Yemen lleva 22 años en una guerra en cuyo marco los hutíes controlan el 80% del territorio. Tanto que el gobierno reconocido por la comunidad internacional se muestra impotente ante los rebeldes. Por eso, Emiratos ha entrado en el país en busca de controlar el territorio, para evitar que caiga en manos de los hutíes y que su inestabilidad les termine perjudicando.

Eso, sin embargo, ha provocado unos índices de pobreza extrema en la isla, a la que solo hay un vuelo semanal de ida. De hecho, cuando la guerra se recrudece en Yemen, el vuelo se suspende, imposibilitando así que los turistas puedan salir de allí. Además, hay que poner énfasis en que los monzones hacen la isla inaccesible de junio a septiembre.

No obstante, el gran problema de Socotra es la basura. Prueba de ello son los 500 kilos de residuos retirados en un solo día de una de sus playas. De hecho, hablar de basura en Socotra es algo prohibido, aunque un influencer australiano logró enseñar kilos y kilos de residuos, que ahogan a una isla que tiene que importar todo lo que consume.

Según un artículo de Reuters del 2008, en Socotra viven aproximadamente unas 50.000 personas que se dedican a empleos muy primarios que son la base de la economía de la isla. Pescar, las cabras y un poco de agricultura, pero no mucha porque el terreno no es muy cultivable.

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