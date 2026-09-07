El cordón sanitario corre peligro en Alemania: la victoria de la AfD en Alta Sajonia sacude a un gobierno que no logra detener el discurso populista antimigratorio

Los detalles Desde el partido nazi de Hitler la extrema derecha no ha gobernado en Alemania gracias al 'Brandmauer', es decir, el cordón sanitario: el veto de las formaciones democráticas tradicionales.

La ultraderecha de Alternativa para Alemania (AfD) ha conseguido un avance significativo en Alta Sajonia, quedándose a solo tres escaños de la mayoría absoluta. Este éxito ha intensificado su objetivo de alcanzar la cancillería y gobernar en todo el país. Históricamente, desde el partido nazi de Hitler, la extrema derecha no ha gobernado en Alemania debido al 'Brandmauer', un cordón sanitario que las formaciones democráticas han mantenido para evitar alianzas con la AfD. Sin embargo, desde la irrupción de la AfD en 2017, su discurso populista antimigratorio ha ganado terreno, desafiando este veto. En 2025, la AfD se consolidó como la segunda fuerza política en Alemania, reflejando un cambio político notable.

La ultraderecha de Alternativa para Alemania (AfD) se ha quedado a tres escaños de la mayoría absoluta en Alta Sajonia y marca ya su próximo objetivo: conseguir la cancillería, gobernar en todo el país. En la CDU, el partido del actual canciller, Friedrich Merz, admiten que no pueden seguir como si no hubiera pasado nada: se habla de un cambio tectónico.

Y es que desde el partido nazi de Hitler la extrema derecha no ha gobernado en Alemania gracias al 'Brandmauer', es decir, el cordón sanitario, el veto de las formaciones democráticas tradicionales.

"Es una decisión para no pactar con ellos ningún tipo de acuerdo político ni ningún tipo de votación que implique llegar a un proyecto de ley con sus votos o, incluso, una coalición de gobierno", ha explicado Mariluz Moraleda, corresponsal de laSexta en Alemania.

La calma política en el Bundestag se rompió en 2017 con la irrupción de la AfD. Su discurso populista antimigratorio empezó a calar y el cordón sanitario, lejos de reducir su auge, lo incrementó.

Claro ejemplo de esto fue el estado federado de Turingia en 2024, donde por primera vez en unas elecciones regionales la AfD fueron los más votados. "Se le aplicó el cordón sanitario y eso significó que lograron hacer una coalición de gobierno bastante singular", ha señalado Moraleda.

Un cortafuegos que volvió a activarse en las últimas elecciones federales de 2025, cuando la AfD se erigió como la segunda fuerza política de Alemania

En Francia y en Bélgica el cordón sanitario se aplica desde hace décadas. En Países Bajos Geert Wilders llegó a derribarlo en 2023 y entró en la coalición de gobierno. Pero dirigir un país no es igual que hacer oposición antisistema y el ultra neerlandés acabó renunciando.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido