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Antes de las elecciones de medio mandato

La congresista demócrata Ilhan Omar, en el punto de mira de Trump: insultos y registros en su casa

Los detalles La congresista asegura que no la van a callar y denuncia que el registro en su domicilio es una escalada en la campaña de intimidación del mandatario. "Durante diez años Trump me ha atacado con mentiras".

La congresista estadounidense Ilhan Omar. La congresista estadounidense Ilhan Omar.Europa Press
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Ilhan Omar se ha convertido en el nuevo objetivo de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos la ha insultado miles de veces. La detesta porque encarna todo lo que odia: es una congresista demócrata, es migrante, nació en Somalia y es mujer.

A días de que se celebren las elecciones de medio mandato, varios agentes se han presentado en su casa y la han registrado. Buscan posibles irregularidades en su nacionalización. "Siempre la he considerado una persona totalmente corrupta"", ha llegado a decir Trump.

Ilhan Omar no solo se enfrenta a los insultos que recibe del presidente de EEUU, como que es "un desastre", una persona "terrible" o una "quejica", también ha visto cómo varios agentes federales registran su casa de Washington.

Omar es congresista demócrata y somalí, aunque obtuvo la nacionalidad estadounidense cuando era adolescente. Ahora, investigan si hubo alguna irregularidad en la documentación que presentaron sus padres.

De esta forma, a pocas semanas de las elecciones de medio mandato, se intenta revocar la nacionalidad de una de las políticas más críticas con Trump.

La congresista asegura que no la van a callar y denuncia que es una escalada en la campaña de intimidación del mandatario. De esta forma, ha respondido al registro con un mensaje en redes sociales en el que denuncia un ataque "político" en su contra utilizando a las fuerzas de seguridad y el sistema judicial "como arma".

"Durante diez años Trump me ha atacado con mentiras infundadas y bulos. Esto es solo una escalada de su campaña de intimidación política. No me van a silenciar", ha advertido.

El propio Trump ha comentado el registro. "Están mirando muy cuidadosamente a Ilhan Omar. No tiene nada que ver conmigo. Creo que es una persona terrible", ha declarado a la prensa desde Washington. "Solo se queja. Viene de un país que es... es un no país y llega aquí y se queja de nuestra Constitución", ha añadido

Trump y su entorno MAGA han llegado a llamarla yihadista. Unos señalamientos que tienen consecuencias. A la propia Ilhan la rociaron con vinagre por oponerse al ICE en Minnesota, estado al que, como estadounidense de pleno derecho, representa.

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