El tenso choque entre el ministro del Interior de Venezuela y un rescatista de EEUU en plena búsqueda de supervivientes

Los detalles La discusión se ha iniciado cuando un equipo estadounidense intentaba entrar a una zona del epicentro de la tragedia para ayudar en las tareas de búsqueda.

La situación en Venezuela sigue siendo tensa, incluso después de que Estados Unidos anunciara una ayuda de 300 millones de dólares. A pesar de esta cifra, desde el arresto de Nicolás Maduro por parte de Trump, Estados Unidos ha realizado negocios por más de 8.000 millones de dólares, impulsados en parte por el petróleo venezolano. En el terreno, las tensiones se hicieron evidentes cuando Diosdado Cabello, ministro del Interior de Venezuela, discutió con un rescatista estadounidense que intentaba acceder a la zona cero. A pesar de los intentos del rescatista, el equipo estadounidense finalmente se retiró del lugar.

La tragedia que vive Venezuela no ha hecho disminuir las tensiones con EEUU, a pesar de que Washington haya anunciado que dará 300 millones de dólares para ayudar.

Se trata de una cifra muy elevada, pero cabe destacar que desde que Trump arrestó a Nicolás Maduro, EEUU ha hecho negocios por más de 8.000 millones de dólares gracias, en parte, al petróleo venezolano.

Sobre el terreno, también se ha palpado esta tensión. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, ha discutido con un rescatista de Estados Unidos.

El voluntario quería entrar con su equipo en la zona cero, pero se ha visto sumido en una discusión con el dirigente venezolano, que le impedía pasar. "Hay alguien justo ahí que está gritando auxilio", decía el rescatista.

Cabello le ha tenido que recordar con quién estaba hablando y el equipo estadounidense se ha terminado marchando del lugar.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido