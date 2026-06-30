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Carga contra Delcy Rodríguez

María Corina Machado acusa al Gobierno venezolano de cerrar el espacio aéreo para "impedir" su regreso

El contexto La líder opositora había anunciado este domingo su deseo de volver al país tras el doble terremoto de la semana pasada, pero asegura que el Gobierno de Delcy Rodríguez está operando deliberadamente para evitarlo.

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, durante un encuentro con la diáspora venezolana, en la Puerta del Sol, a 18 de abril de 2026, en Madrid (España). La líder opositora venezolana, María Corina Machado, durante un encuentro con la diáspora venezolana, en la Puerta del Sol, a 18 de abril de 2026, en Madrid (España).Europa Press

La líder opositora venezolana María Corina Machado acusó este lunes al Gobierno de Venezuela, presidido de forma provisional por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro por parte de EEUU en enero, de cerrar el espacio aéreo tras el doble terremoto del pasado miércoles para "impedir" su regreso un día después de anunciar que volvería "muy pronto".

"El régimen quiere bloquear mi regreso a Venezuela y el de miles de compatriotas que queremos ir a ayudar", afirmó machado en un vídeo grabado desde Panamá y difundido a través de sus redes sociales en el que recalcó su deseo de volver al país para "acompañar" a los venezolanos en "estas horas desgarradoras".

Machado sostiene que desde el 24 de junio, día del doble terremoto que ya se ha cobrado más de 1.700 vidas, su vuelta al país caribeño "se hizo inaplazable", ya que "el régimen quiere bloquear" su ingreso, así como el de "miles de compatriotas que quieren ir a ayudar".

"Quieren enterrar la verdad cuando los venezolanos queremos enterrar a nuestros muertos con dignidad", afirmó la líder opositora, denunciando que "el régimen ha llegado hasta el extremo de cerrar el espacio aéreo comercial de Venezuela para impedir" su "entrada" en el país.

A ese respecto, tras tildar de "absolutamente inconcebible" la "cancelación de los vuelos de todas las aerolíneas en un momento de emergencia", Machado aseguró estar "dispuesta a hacer lo que haya que hacer" y "hablar con quien haya que hablar" para "coordinar" y "servir" a la gente de Venezuela. "Estoy lista y cerca de Venezuela. Haré lo que haya que hacer para encontrarnos allá", concluyó la líder opositora venezolana este lunes.

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