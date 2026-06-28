Delcy Rodríguez hace oídos sordos ante las críticas de los venezolanos por su gestión de la tragedia tras los terremotos

Los detalles Algunos ciudadanos abuchearon a la presidenta interina a su llegada a una de las zonas más afectadas tras los sismos, pero ella sigue sin hacer referencia a las críticas de oposición y ciudadanos.

En Venezuela, tras cuatro días de los devastadores terremotos que han cobrado más de 1.400 vidas, crecen las críticas hacia el Gobierno de Delcy Rodríguez. La oposición y ciudadanos acusan al Ejecutivo de mala gestión y de no distribuir adecuadamente la ayuda humanitaria. Durante una visita a una de las zonas afectadas, Rodríguez fue abucheada por vecinos que denunciaron la politización de la tragedia. La población, sin experiencia ni recursos, lidera las labores de rescate, mientras el país se enfrenta a un colapso logístico y falta de personal médico. Las imágenes de cadáveres en las calles y la desesperación de los ciudadanos reflejan un Estado ausente, según la activista María Oropeza. Rodríguez permanece impasible ante las crecientes críticas.

Mientras transcurre el cuatro día en Venezuela desde la tragedia de los dos terremotos que ha dejado, por el momento, más de 1.400 muertos, las críticas al Gobierno de Delcy Rodríguez empiezan a crecer entre la oposición y los ciudadanos por lo que califican de una mala gestión e incluso de no entregar toda la ayuda humanitaria que están recibiendo.

La presidenta interina de Venezuela fue abucheada al visitar una de las zonas más afectadas por los terremotos. Entre gritos de "fuera" y "ya está bien de hacer campaña política", los vecinos de la zona han cargado contra la líder del Ejecutivo venezolano. Pero la crítica no es solo por ello, sino también porque los venezolanos señalan que son ellos mismos, sin herramientas ni experiencia en estas situaciones, los que más están colaborando en las tareas de rescate y limpieza ante un Gobierno colapsado.

De hecho, hasta se han producido situaciones tales como varias personas golpeando a un camión de rescate mientras le pedían que no abandonara la zona y ayudara. "Aquí he visto más fusiles que palas", denuncian. A la falta de material se suma el colapso del país y la falta de efectivos que ayuden en las tareas. Tampoco hay médicos. Algunos de ellos han denunciado que muchos profesionales sanitarios están parados esperando acreditación para ponerse a trabajar.

También se ha vuelto viral el grito desesperado de un hombre ante los servicios de emergencia desplazados: "Ustedes están limpios". No entiende por qué si han venido a ayudar no tienen ni una mancha en sus trajes. Otra imagen difundida en redes sociales ha sido la de un grupo de personas a los pies de un edificio derruido exigiendo a la fuerzas de seguridad que rompan los billetes que se han encontrado entre los escombros.

Mientras tanto, los cadáveres se agolpan en las calles y el único recurso parece ser que es utilizar cal. No hay morgues suficientes y a oposición denuncia el colapso total. "Hay un Estado ausente, los ciudadanos tomaron ese lugar para poder salvar a los otros venezolanos que estaban afectados", asevera María Oropeza, activista venezolana vinculada al movimiento de María Corina Machado.

Por su parte, Delcy Rodríguez no reacciona ni ante los abucheos ni ante las críticas. Y eso que cada vez son más las familias enteras que se han quedado sin hogar y están en la calle.

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