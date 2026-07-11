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Siguen los bombardeos

Al menos cinco muertos, incluida una niña, y 30 heridos en un ataque ruso con bombas aéreas en Summy

Los detalles Un minibús ha quedado completamente destrozado tras el bombardeo en una zona muy concurrida, donde había civiles y circulaban vehículos.

Ataque ruso contra Summy Ataque ruso contra SummyEuropa Press
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Al menos cinco personas han muerto y otras 30 han resultado heridas este sábado en un ataque ruso con bombas aéreas contra la cuidad de Summy, en el noroeste de Ucrania, según ha informado el jefe de la administración militar de la región homónima, Oleg Grigorov.

"Lamentablemente, un hombre gravemente herido ha muerto en el hospital, con lo que el número de muertes a causa del ataque con bombas aéreas guiadas rusas sobre Summy ha ascendido a cinco", ha expresado en su cuenta de Telegram, donde ha añadido que el número de heridos asciende ya a 30, de los que cinco se encuentran en estado grave.

En un mensaje previo, Grigorov informaba de cuatro muertos, entre ellos una niña de 13 años que estaba en una parada de autobús, y 17 heridos en un nuevo "cínico ataque" de Rusia, en el que dos bombas aéreas guiadas rusas impactaron en una zona muy concurrida, donde había civiles y circulaban coches y transporte público, dejando un minibús completamente destrozado.

Además, otro de los ataques iba dirigido contra una infraestructura, en lo que es una muestra más de que "los rusos no cesan en sus intentos de destruir los servicios esenciales de la ciudad", ha subrayado el militar, al tiempo que ha denunciado que "el enemigo era plenamente consciente de que también habría civiles entre los afectados".

La onda expansiva también ha dañado edificios de varias plantas en los alrededores de los puntos de impacto, tal y como ha indicado Grigorov.

Por su parte, la Policía también ha informado del ataque con tres bombas guiadas sobre la ciudad y ha confirmado en un comunicado que entre los muertos hay una niña de 13 años que se encontraba en ese momento en una parada de transporte público.

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