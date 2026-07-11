La Administración Trump cita judicialmente a cuatro periodistas que informaron sobre la seguridad del Air Force One

Los detalles Las citaciones piden que los periodistas testifiquen "con respecto a una presunta violación de la ley penal federal" y han sido emitidas por Jay Clayton, el fiscal federal en Manhattan, nominado recientemente por Trump para desempeñarse como director de Inteligencia Nacional.

Los tentáculos de Donald Trump llegan a todas partes, incluso hasta el prestigioso diario 'The New York Times'. El rotativo estadounidense ha denunciado que la Casa Blanca ha llamado a declarar a cuatro de sus periodistas por informar sobre problemas de seguridad en el Air Force One que regalaron las autoridades de Qatar al presidente de Estados Unidos,

Así, el medio ha condenado la decisión como un atentado contra la libertad de prensa. Las citaciones buscan la comparecencia de los reporteros Julian E. Barnes, Eric Lipton, Tyler Pager y Eric Schmitt ante el gran jurado de un tribunal de Manhattan el próximo miércoles.

Todos ellos informaron de que el Servicio Secreto recomendó a Trump que abandonara la cumbre de la OTAN de esta semana en Ankara (Turquía) en el antiguo Air Force One porque el nuevo avión carecía de medidas de seguridad avanzadas para protegerse de posibles ataques con misiles.

Las citaciones piden que los periodistas testifiquen "con respecto a una presunta violación de la ley penal federal" y han sido emitidas por Jay Clayton, el fiscal federal en Manhattan, nominado recientemente por Trump para desempeñarse como director de Inteligencia Nacional.

El FBI presionó

El medio confirma que, antes de la publicación del artículo, "altos cargos" de la Oficina Federal de Investigación (FBI) presionaron los responsables del periódico para impedir que la noticia viera la luz por "motivos de seguridad nacional".

Para el principal asesor legal del periódico, David McCraw, la entrega de las citaciones en mano y en los domicilios de los reporteros "deberían remover la conciencia de cualquier estadounidense que crea en la Constitución y en la libertad de prensa que ésta protege".

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