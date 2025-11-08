Biden, "enfadado" con la gestión de Trump: "Actúa de una manera que nos avergüenza como nación"

¿Qué ha dicho? El expresidente ha afirmado que el republicano está arrasando "no solo con la Casa Blanca, sino también con la Constitución, el estado de derecho y nuestra propia democracia".

Joe Biden ha disminuido su presencia pública tras dejar el liderazgo del Partido Demócrata y enfrentar problemas de salud, pero sigue criticando la gestión de Donald Trump. En una gala en Omaha, Biden atacó a Trump por la demolición del ala este de la Casa Blanca para construir un salón de baile, calificándola como un símbolo de su presidencia destructiva. Biden también criticó los recortes en atención médica de Trump, destacando su impacto negativo. A pesar de sus críticas, Biden confía en que las recientes victorias demócratas son un mensaje claro contra el gobierno republicano, subrayando la importancia de defender la democracia.

Joe Biden ha desaparecido de la primera escena política. Entre su enfermedad y abandonar el liderato del partido demócrata, el expresidente apenas realiza apariciones públicas. Ahora bien, cuando lo hace da que hablar y así ha sido este viernes durante la gala organizada en Omaha por el partido demócrata de Nebraska en la que se ha cebado con los ataques a la gestión de Donald Trump en la Casa Blanca.

"Sabía que Trump iba a arrasar con el país, pero no tenía ni idea, tengo que admitirlo, que iba a haber una demolición real", ha afirmado el expresidente haciendo referencia a la decisión del republicano de derribar el ala este del edificio presidencial con la idea de construir un salón de baile.

Para Biden, esa demolición es "un símbolo perfecto de su presidencia": "Trump ha arrasado no solo con la Casa Blanca, sino también con la Constitución, el estado de derecho y nuestra propia democracia". Porque el demócrata no está nada contento con la gestión del presidente hasta el punto de burlarse de las constantes declaraciones de Trump sobre que Estados Unidos vive una "época dorada": "Ahora dice que estamos, entre comillas, 'en una época dorada'. El único oro es lo que él cuelga en la repisa de la chimenea (en referencia a las ostentaciones que ha colocado en el Despacho Oval)".

Los ataques han sido tan continuados que un "enfadado" Biden directamente apeló a Trump durante su discurso: "Francamente, usted actúa de una manera que nos avergüenza como nación. Trabaja para nosotros, señor presidente. Nosotros no trabajamos para usted. Usted trabaja para nosotros, no solo para los multimillonarios y millonarios".

Además, el expresidente también ha utilizado el contexto de su enfermedad (cáncer de próstata) para cargar contra los recortes presidenciales: "Doy gracias a dios por los médicos y las enfermeras y por los increíbles avances que estamos logrando en la investigación del cáncer. Ahora Trump y sus amigos republicanos están recortando los fondos públicos para la atención médica y encareciéndola, encareciéndola para prácticamente todos".

No obstante, Biden no espera que el reinado republicano se extienda por mucho más, como indica que demuestran las victorias demócratas de Mamdani en Nueva York y de Abigail Spanberger y Mikie Sherrill en Virginia y Nueva Jersey respectivamente: "El pueblo estadounidense está enviando un mensaje a Trump y a sus seguidores".

Por último, el expresidente ha recordado que "la democracia no es algo que se dé por sentado" a raíz de lo visto con Donald Trump: "No hay nada garantizado en la democracia, ni siquiera en Estados Unidos. Hay que trabajar para conseguirla. Tenemos que elegir a los líderes que creen en la democracia, que la defienden, que la protegen. Conozco esta nación. Conozco al pueblo estadounidense. Y esto es lo que sé: nadie, absolutamente nadie, ni siquiera el presidente, puede destruir nuestra democracia si nos mantenemos unidos y luchamos por ella".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.