Miss México se rebela contra el director de Miss Universo tras proponer una cena con él como premio: "No soy una muñeca"

Los detalles Fátima Bosch, una diseñadora de 24 años, ha expresado que quiere "ser voz para todas las mujeres y las niñas que luchan por distintas causas".

Cuenta atrás para descubrir a Miss Universo. El legendario concurso corona a su reina de la belleza en Tailandia. Sin embargo, a solo dos semanas de la gran final, un terremoto mediático lo ha tambaleado todo y ha acabado con insultos, lágrimas, comentarios machistas y varias concursantes abandonando el evento previo a la final.

Todo comenzó cuando el director del concurso en el país animó al público en redes sociales a votar por su aspirante favorita y el premio desató la indignación de las concursantes: 10 de ellas podrían disfrutar de una cena junto a él.

Micrófono en mano, el hombre recriminó a Miss México no colaborar en la promoción del concurso en señal de protesta, algo por lo que ha expresado su indignación Fátima Bosch, miss México, en 'BBC News': "Yo no soy una muñeca para estarla maquillando, peinando o cambiando de ropa". "Yo vine a ser una voz para todas las mujeres y las niñas que luchan por distintas causas", ha expresado la joven diseñadora de 24 años, que tiene como objetivo reflejar la versión más renovada de México.

Tras este escándalo, el anfitrión y presentador del certamen en Tailandia ha sido cesado de todos sus cargos. "Si alguien se siente mal, le pido disculpas a todos. En especial, pido disculpas a las chicas que estaban presentes", ha manifestado en 'BBC News'.

Por su parte, las aspirantes a Miss Universo animan a poner límites y a alzar la voz para que las suyas escuchen por quienes no pueden.

