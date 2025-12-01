Ahora

El avión más vendido del mundo

Airbus confirma que sufre un "problema de calidad" que afecta a "paneles de fuselaje" de sus aviones A320

Entre líneas El problema ha surgido justo después de que este fin de semana aerolíneas de todo el mundo sufrieran retrasos y cancelaciones tras la actualización del software de aviones Airbus A-320.

Un A-320 Airbus en un aeropuerto.Un A-320 Airbus en un aeropuerto.EP
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Airbus ha descubierto un "problema de calidad" industrial que afecta a los "paneles del fuselaje" de varias decenas de aviones de la familia A320, según ha informado Reuters.

El presunto fallo de producción está retrasando algunas entregas, pero no hay indicios inmediatos de que haya afectado a los aviones en servicio, según indican las fuentes al medio.

El problema ha surgido justo después de que este fin de semana aerolíneas de todo el mundo sufrieran retrasos y cancelaciones tras la actualización del software de aviones Airbus A-320.

Unos 100 aviones Airbus A320 continúan sin poder volar al ser demasiado antiguos y no poder actualizar su software

Airbus ha cifrado este lunes en "menos de 100" los aviones de su modelo A320 que siguen sin poder volar porque necesitan una modificación en el propio aparato del sistema informático tras la identificación de un incidente técnico que afectó en total a unos 6.000 y que en la mayoría ya se ha conseguido resolver.

En la inmensa mayoría de los aparatos, las modificaciones se pudieron hacer a distancia, con una simple actualización del programa informático, pero en las versiones más antiguas del A320 eso no es posible y hace falta una intervención directa en el aparato.

En un comunicado, el fabricante aeronáutico europeo insistió en que "la gran mayoría" de esos 6.000 ya han recibido "las modificaciones necesarias" y que está trabajando con las compañías que operan las "menos de 100 aeronaves restantes", que mientras tanto van a tener que continuar en tierra. Esas modificaciones tienen que ser llevadas a cabo por proveedores de Airbus, precisó a EFE una portavoz, y dijo que el fabricante está trabajando con las aerolíneas precisamente para agilizar esas operaciones.

Airbus lanzó la alerta el pasado viernes al indicar que se había detectado un fallo en los sistemas de control de los A320 a partir de un incidente con un vuelo de la compañía estadounidense JetBlue el pasado 30 de octubre entre Cancún, en México, y Newark, en Estados Unidos, que tuvo que efectuar un aterrizaje de emergencia en Tampa, en Florida.

En concreto, se descubrió que los dispositivos de control del avión habían sufrido una disfunción por su exposición a altas radiaciones solares. Eso condujo a imponer una modificación informática en unos 6.000 aviones del A320, que es el avión más vendido del mundo.

En su comunicado de este lunes, Airbus se disculpó por "cualquier dificultad o retraso que este evento haya causado a los pasajeros y a las aerolíneas". En paralelo, agradeció a sus clientes, a las autoridades, a los empleados y a todas las partes implicadas "su apoyo en la implementación de estas medidas y por su comprensión de la decisión de Airbus de priorizar la seguridad por encima de cualquier otra consideración".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Client Challenge
Client Challenge

Las 6 de laSexta

  1. Las mentiras de Salomé Pradas en Salvados: del protocolo del ES-Alert a los avisos de la Confederación sobre el caudal del Poyo
  2. El PP cita a Cerdán, al hijo de Ábalos y a Antonio Hernando en la comisión del Senado sobre el caso Koldo
  3. Mónica García carga contra Ayuso, la "dictadorzuela de Chamberí", por revivir el fantasma de ETA: "Ya le vale. Está alentando el odio"
  4. Mouliaá pide tres años de cárcel para Errejón por delito continuado de abuso sexual y 30.000 euros por daños morales
  5. Desarticulan la primera célula terrorista vinculada al grupo neonazi 'The Base' en España
  6. El instituto de una de las menores que se suicidó en Jaén abrió el curso pasado un protocolo de autolesiones