Iberia amplía hasta el 31 de diciembre la suspensión de vuelos a Venezuela

Los detalles La intención de la compañía es retomar los vuelos a Venezuela en cuanto se recuperen las plenas garantías de seguridad a pesar de que el Gobierno de Maduro ha anunciado la suspensión de su licencia.

Iberia ha cancelado sus operaciones a Venezuela hasta el 31 de diciembre, siguiendo la recomendación de la Agencia de Seguridad Aérea (AESA). Esta decisión prolonga la suspensión iniciada el 29 de noviembre. Enaire, responsable de difundir las recomendaciones de AESA, ha confirmado nuevas alertas que desaconsejan sobrevolar el espacio aéreo de Caracas. La medida sigue a la advertencia de la Agencia Europea de Seguridad Aérea sobre los riesgos de operar en Venezuela. Iberia ofrece a los afectados cambiar sus vuelos o solicitar reembolsos. Air Europa también ha suspendido vuelos, mientras Plus Ultra monitorea la situación. En Madrid-Barajas, pasajeros esperan conexiones alternativas para llegar a Caracas, con ayuda de la Cruz Roja.

Iberia ha cancelado sus operaciones a Venezuela hasta el 31 de diciembre, siguiendo la nueva recomendación de la Agencia de Seguridad Aérea (AESA) de este mismo lunes, y prorroga así la suspensión que acordó el sábado 29 de noviembre, según han dicho a EFE fuentes de Iberia.

Fuentes del gestor de la navegación aérea en España, Enaire (que se encarga de dar publicidad a las recomendaciones de la AESA), han confirmado también a EFE que este lunes han colgado dos nuevas alertas, con "recomendación fuertemente" (sic) a los operadores civiles de no sobrevolar el FIR (las regiones en que se divide el espacio aéreo) de Maiquetía, el que da servicio a Caracas, la capital venezolana. El nuevo aviso ('notam' en el argot aeronáutico) de la AESA se produce después de que la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA por sus siglas en inglés) alertara el pasado sábado sobre los riesgos de operar en Venezuela hasta el próximo 31 de enero.

Según las fuentes de Iberia, su intención es retomar los vuelos a Venezuela "en cuanto se recuperen las plenas garantías de seguridad". La aerolínea española, integrada en el grupo IAG, ofrece a los clientes afectados la posibilidad de cambiar sus vuelos para otra fecha, para otro destino cercano o bien solicitar el reembolso del importe del billete.

Iberia ha sido la primera compañía española en anunciar la suspensión tras el nuevo aviso de la AESA, aunque Air Europa ya comunicó el fin de semana que anulaba los dos vuelos (uno de ida y otro de vuelta) previstos para mañana martes. Plus Ultra, la otra aerolínea que vuela desde España directo a Caracas, sigue motorizando la situación, dijeron a EFE fuentes de la aerolínea.

Mientras tanto, en el aeropuerto de Madrid-Barajas pasajeros siguen varados en espera de una conexión para volar hacia Venezuela, mediante enlaces a otras capitales, sobre todo de Colombia, para luego poder seguir viaje hacia Caracas. Fuentes de Aena han dicho a EFE que Cruz Roja está atendiendo a estos pasajeros.

Este fin de semana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en su cuenta en su red social, Truth, que el espacio aéreo de Venezuela permanecería cerrado "en su totalidad". No obstante, el espacio aéreo no esta cerrado, cuestión que compete exclusivamente a las autoridades venezolanas, según ha explicado a los medios de comunicación la portavoz del sindicato de controladores USCA, Susana Romero.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.