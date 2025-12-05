Ahora

El Día Internacional de los Derechos Humanos

Pedro Sánchez recibirá al presidente del Estado de Palestina en Madrid el 10 de diciembre

¿Por qué es importante? "El objetivo principal es mantener la atención sobre la grave situación en Palestina y reforzar el apoyo político y financiero de España a la Autoridad Palestina, ante los retos que amenazan su funcionamiento y el proceso de paz", según ha informado Moncloa a laSexta.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el presidente palestino, Mahmoud Abbas, en Ramala, Cisjordania. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el presidente palestino, Mahmoud Abbas, en Ramala, Cisjordania. EFE/EPA/ALAA BADARNEH

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibirá al presidente del Estado de Palestina, Mahmoud Abbas, en Madrid el próximo miércoles 10 de diciembre, coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos.

"El objetivo principal es mantener la atención sobre la grave situación en Palestina y reforzar el apoyo político y financiero de España a la Autoridad Palestina, ante los retos que amenazan su funcionamiento y el proceso de paz", según ha informado Moncloa a laSexta.

Abbas también se reunirá con el rey Felipe VI. Este encuentro tendrá lugar a las 12.30 horas en el Palacio de La Zarzuela, según la agenda de la Casa Real, y por la tarde acudirá a La Moncloa para el encuentro con Sánchez, según han indicado fuentes gubernamentales a Europa Press.

Se trata de la segunda visita de Abbas a España después del reconocimiento oficial de Palestina como Estado de pleno derecho en la comunidad internacional, que el Gobierno llevó a cabo en mayo de 2024. Unos meses después, en septiembre de 2024 Sánchez recibió a Abbas en el complejo presidencial, ya en calidad de jefe de Estado, en un encuentro donde el líder árabe agradeció el apoyo continuado de España desde el inicio del conflicto.

En esta ocasión la visita se produce tras el alto el fuego acordado el pasado 10 de octubre que sin embargo no ha puesto fin al conflicto porque continúan los bombardeos y ataques por parte de Israel.

