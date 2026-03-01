El casi inexistente papel de Rusia en la guerra de Oriente Medio: Putin, sin medios para ayudar a sus aliados

¿Por qué es importante? Mientras el Kremlin sigue enfrascado en la guerra de Ucrania, apenas tiene medios para apoyar a sus aliados internacionales y se ha vuelto a evidenciar ante la falta de respuesta tras el ataque a Irán.

Irán, uno de los principales aliados de Rusia, sufrió un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel, al que Rusia reaccionó con retraso. Vladimir Putin condenó la ofensiva un día después, calificándola de "cínica violación" de las normas, y expresó sus condolencias a través de un telegrama al presidente iraní, Masud Pezeshkian, por la muerte del líder supremo, Ali Jamenei. Putin destacó la contribución de Jamenei a las relaciones bilaterales. Sin embargo, Rusia, centrada en la guerra de Ucrania, no ha podido defender a sus aliados internacionales, como Irán, lo que podría afectar el uso de tecnología iraní en el conflicto ucraniano.

Irán es uno de los principales aliados de Rusia, pero por la escasa reacción rusa al ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Teherán no lo parece. Y, de hecho, Vladimir Putin no ha reaccionado a la ofensiva hasta un día después, cuando ha condenado la operación que califica como una "cínica violación" de las normas.

Así lo ha aseverado presidente ruso en un telegrama de condolencia enviado a Masud Pezeshkian, presidente de Irán: "Acepte mis más sentidas condolencias por el asesinato del líder supremo de Irán, Sayyid Ali Jamenei, y sus familiares, cometido con una cínica violación de todas las normas de la moral humana y el derecho internacional".

El jefe del Kremlin pidió a su homólogo iraní transmitir su más sentido pésame y palabras de apoyo a todo el pueblo de la República Islámica y aseguró que en Rusia Jamenei siempre será recordado como un "destacado estadista" que hizo una enorme contribución al desarrollo de las relaciones entre ambos países.

Ahora bien, poco más parece que puede hacer Putin. En los últimos meses Donald Trump le ha arrebatado dos de sus principales apoyos en el mundo: Nicolás Maduro y Ali Jamenei. La guerra de Ucrania está ocupando todos los esfuerzos del Kremlin y la prueba de ello es que desde entonces no está pudiendo defender todos aquellos aliados con los que se ha esforzado diplomáticamente durante los últimos 20 años.

Rusia no tuvo capacidad para ayudar a Al-Assad en Siria, tampoco evitó que los armenios cayeran en Artsaj ni consiguió poner en resguardo Maduro ante la operación estadounidense. Y en esta ocasión, de nuevo Rusia no ha actuado en defensa de sus aliados internacionales.

Y, aunque el futuro de Irán todavía no es claro y no se sabe si continuará su régimen, la caída de Jamenei podría tener un impacto a corto plazo en la guerra de Ucrania. Rusia ataca a diario el territorio ucraniano, pero en la gran mayoría de ocasiones lo hace con drones movidos por una tecnología iraní que podría perder.

