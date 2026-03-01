Álvarez-Ossorio no da por muerto el régimen de los ayatolás en Irán: "Nadie debería hacerlo: deberíamos ser precavidos"

El catedrático ha afirmado que el régimen iraní "ha atravesado momentos de grandes dificultades a lo largo de casi cinco décadas que lleva en el poder" para aseverar que ha caído después del ataque

Ignacio Álvarez-Ossorio, catedrático de estudios árabes e islámicos en la Universidad Complutense de Madrid, ha aseverado que no hay que dar por acabado el régimen ayatolá en Irán por mucho que Estados Unidos e Israel hayan acabado con la vida del líder supremo, Ali Jamenei.

"Nadie debería darlo por muerto (al régimen) porque ha atravesado momentos de grandes dificultades a lo largo de casi cinco décadas que lleva en el poder, como la guerra irano-iraquí o los levantamientos populares que hubo, y el régimen sigue estando ahí. Es un régimen que genera mucho rechazo en un sector muy importante de la sociedad iraní, pero también tiene unas redes de apoyo muy sólidas", ha analizado.

Por tanto, el catedrático ha apuntado que es "absolutamente errónea" la lectura que se está haciendo desde Occidente de que "el régimen está a punto de caer": "Conserva la parte de sus respaldos completamente intactos y no solo controla el ámbito político, sino también el económico y deberíamos de ser un poco precavidos a la hora de hacer este tipo de análisis".

"Esta es quizás la prueba más exigente, pero es posible que salga bien parado (el régimen)", ha concluido.

