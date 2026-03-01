Camarero avisa de un "incremento considerable" en el precio del petróleo tras el ataque a Irán: "Lleva subiendo desde la captura de Maduro"

¿Qué ha dicho? El periodista ha señalado como "clave" la situación del Estrecho de Ormuz, y considera fundamental saber "cuánto durará el conflicto".

José María Camarero ha analizado las posibles consecuencias a nivel económico que puede dejar el ataque de EEUU y de Israel a Irán. El periodista ha advertido de unas "perspectivas de un incremento considerable en el precio del petróleo" después del bombardeo en Teherán y de la situación del Estrecho de Ormuz.

"Vamos a esperar a que abran los mercados para ver el termómetro del petróleo. En cuanto a futuros, en ese anticipo, lo que se sabe es que posiblemente se inicie la semana con una subida en el crudo, que ya venía subiendo desde la captura de Maduro. En dos meses ha subido 10 dólares hasta llegar a los 73 o a los 74", ha explicado.

Y ha dado el factor clave: "Todo es saber cuánto durará el conflicto y si se enquista o si no. Hay indicios de que podría alcanzar los 90 o los 100 dólares... Lo que hay en la mesa no es bueno. No es ni halagüeño ni positivo".

"El estrecho de Ormuz está en una situación complicada. Veremos una fuerte tensión del mercado del petróleo, pero está controlado por muy pocos países que pueden decidir si aportan más. El problema es que esos estrechos por donde pasa el crudo están cerrados, con lo que las perspectivas son de un incremento considerable en el precio", ha concluido.

