Carrión, sobre el ataque de Israel a los depósitos de combustible iraníes: "Estamos ante un punto de inflexión en la escalada"

¿Qué está pasando? Las fuerzas israelíes han dado un paso más bombardeando cuatro instalaciones de petróleo de la capital iraní. "En las próximas horas se lanzarán ofensivas a una de las joyas de Oriente Medio: los hidrocarburos", ha afirmado.

La situación en Oriente Medio sigue escalando tras el bombardeo de EE.UU. e Israel a Teherán el 28 de febrero, seguido por la respuesta iraní. El reciente ataque israelí a cuatro instalaciones petrolíferas en la capital de Irán marca un punto de inflexión en el conflicto. Francisco Carrión, periodista de 'El Independiente', señala que Irán, a pesar de anunciar un cese de ataques contra países del Golfo Pérsico, continuará atacando debido a su colaboración con EE.UU. e Israel. La energía es el objetivo principal, con ataques a los hidrocarburos. Teherán amaneció cubierta de humo por la quema de petróleo, alertando a la población sobre la toxicidad.

La guerra en Oriente Medio sigue su curso. Sigue dando paso tras paso en esa escalada que lleva días teniendo lugar. Porque desde ese 28 de febrero, porque desde ese día en el que EEUU e Israel bombardearon Teherán con la posterior respuesta de Irán, nada hace indicar que las bombas vayan a dejar de caer. Ahora menos, después del ataque hebreo a cuatro instalaciones petrolíferas de la capital iraní.

Tal y como explica Francisco Carrión, periodista de 'El Independiente', este ataque es "un punto de inflexión en la escalada de EEUU y de Israel contra Irán".

"Los iraníes han demostrado que pueden resistir y ahora se pone en jaque a la energía, con ese asalto de cada una de las dos partes", ha explicado.

Porque a pesar de que Irán dijo, a través de su presidente Masud Pezeshkian, que iba a cesar los ataques contra el resto de países del Golfo Pérsico, Carrión ha afirmado que lo que se sabe "es que va a seguir atacando".

"Hubo mensajes contradictorios, pero lo que sabemos ahora es que hay consenso de que seguirán atacando. Consideran que esos países están colaborando con Estados Unidos y con Israel, permitiendo que lancen ataques desde sus bases", ha expuesto.

El objetivo, la energía: "Es un ataque de ida y vuelta, vamos a ver que en las próximas horas se irán lanzando ofensivas a una de las joyas de Oriente Medio como son los hidrocarburos. Como son el gas y el petróleo".

Después del ataque de Israel a Irán, Teherán ha amanecido cubierta con una nube negra por la quema de petróleo. Las autoridades han instado a los ciudadanos a no salir de sus casas ante la toxicidad de una posible lluvia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.