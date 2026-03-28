¿Qué planea Trump en Irán? EEUU despliega otros 7.000 soldados en Oriente Medio en el preludio de una posible "invasión"

¿Qué está pasando? A pesar del silencio del presidente, la llegada de una brigada de una división aerotransportada podría significar la entrada en el país persa de las fuerzas estadounidenses. "Va a por todas", afirma un analista de Inteligencia

Donald Trump mantiene una estrategia ambigua con Irán, combinando conversaciones con un aumento de la presencia militar en Oriente Medio. Mientras habla de negociaciones, ha desplegado 7.000 soldados adicionales en la región, incluyendo una brigada aerotransportada, lo que indica posibles planes de invasión. Trump guarda silencio sobre sus intenciones, pero el analista Fernando Cocho sugiere que estas unidades podrían preparar el terreno para un desembarco, ejerciendo presión sobre Irán para abrir el estrecho de Ormuz. Esta operación sería arriesgada, con el potencial de desencadenar un conflicto prolongado similar a Vietnam. Irán ha respondido atacando una base estadounidense en Arabia Saudí, resultando en heridos y daños materiales.

Donald Trump sigue jugando al despiste. Sigue jugando al palo y a la zanahoria con Irán. Sigue hablando de negociaciones con los dirigentes iraníes mientras aumenta su fuerza y su despliegue militar en la zona. Así está haciendo. Así está actuando en Oriente Medio, en una región que pronto va a tener a otros 7.000 soldados de EEUU presentes.

Porque a los que ya han llegado, a esa unidad de marines de Estados Unidos, se van a sumar otras dos dotaciones más. La última, una brigada de una división aerotransportada, es más que reveladora sobre esos posibles planes de Trump.

Unos sobre los que él prefiere guardar silencio: "¿De verdad te piensas que te voy a responder? Es una pregunta absurda, no hablamos de estrategia".

Esa estrategia puede ser, directamente, una invasión sobre el terreno, tal y como dice Fernando Cocho, analista de Inteligencia: "Las unidades aerotransportadas de cualquier ejército son las que primero entran en batalla para despejar el territorio ante un desembarco".

"Tiene una implicación psicológica y un efecto de que va a por todas, de que lo siguiente es una invasión", dice Cocho.

La idea de Trump podría ser la de presionar a Irán para abrir el estrecho de Ormuz. La operación, cuenta el analista, más que arriesgada: "Podrían establecer un perímetro de minas flotantes o incluso destruir tres barcos de bajo calado para bloquear todo. Ahí se acaba la historia".

"Sería un Vietnam multiplicado por cuatro que puede durar mucho tiempo", avisa Cocho sobre el posible devenir de la guerra en Oriente Medio.

De momento, Irán está respondiendo más allá del bloqueo en Ormuz y del consiguiente aumento del precio de los combustibles y de la energía. Lo ha hecho con el que es su ataque más duro a una base de EEUU en un país extranjero como es Arabia Saudí: el resultado, 12 militares heridos y varios aviones destruidos o dañados.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.