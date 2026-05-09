El mayor derrame de petróleo desde que comenzó la guerra en Irán: aparece una enorme mancha alrededor de la isla de Kharg, el principal centro petrolero iraní

Imagen satelital de la mancha de petróleo en la isla de Kharg captada por Senentiel-2 y Copernicus

¿Por qué es importante? Según una estimación de Orbital EOS, el vertido parecía cubrir hasta el jueves más de 52 kilómetros cuadrados y se podrían haber derramado 3.000 barriles de petróleo. Ni Irán ni Estados Unidos han dado explicaciones al respecto.

Una mancha de petróleo se está extendiendo frente a la isla de Kharg, captada por los satélites Sentinel de la red europea Copernicus. Aún no hay confirmación oficial de Irán o Estados Unidos sobre su origen. La isla es un punto crucial para la exportación de crudo de Irán y presenta una gran mancha grisácea en su oeste, según imágenes satelitales del 6 al 8 de mayo. Orbital EOS estima que el derrame podría cubrir más de 52 kilómetros cuadrados y continúa expandiéndose hacia aguas de Arabia Saudí. No se ha identificado el origen del vertido, y no hay nuevos derrames activos.

Preocupación en laisla de Kharg. Una mancha de petróleo se está expandiendo, tal y como han captado los satélites Sentinel-1, 2 y 3 de la red europea Copernicus, sin todavía una confirmación oficial ni de Irán ni de Estados Unidos sobre el posible origen de la misma.

La isla, un punto clave de exportación de crudo para la república islámica, tiene en su oeste una enorme mancha grisácea acreditada por las imágenes satelitales captadas entre el 6 y el 8 de mayo.

Según una estimación de Orbital EOS, que supervisa derrames de petróleo, el vertido podría cubrir hasta este jueves más de 52 kilómetros cuadrados mientras se sigue expandiendo en dirección a aguas de Arabia Saudí. Lo que podría ser más de 3.000 barriles derramados.

Ahora bien, por el momento se desconoce el punto de origen o la causa exacta de la fuga y ni Estados Unidos ni Irán han informado sobre lo que podría haber sucedido. Eso sí, en las últimas imágenes satelitales se ha acreditado que no hay nuevos vertidos activos.

Las causas, desconocidas, podrían pasar por ataques a la instalación o figas en los buques cisterna.

Rotura de oleoductos

El vertido también se podría haber dado por la rotura de un oleoducto submarino. El oleoducto, con décadas de antigüedad y un mantenimiento deficiente, había sufrido varias fugas en los últimos años, incluida una rotura en octubre de 2024. También se ha especulado con que el petróleo pudo haber sido vertido deliberadamente al mar por falta de espacio de almacenamiento, aunque no hay pruebas de ello.

La isla de Kharg , donde las fuerzas estadounidenses afirmaron haber destruido objetivos militares al principio de la guerra, es el centro neurálgico del 90% de las exportaciones de petróleo de Irán, gran parte de las cuales tienen como destino China.

Estados Unidos ha atacado la isla de Kharg varias veces durante su conflicto con Irán, pero las acciones más recientes tuvieron lugar a principios de abril, mucho antes del derrame.

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