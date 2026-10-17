Caos en Albania: las protestas dejan ya 156 heridos y el Gobierno acusa a la oposición de "usar menores en actos políticos"

¿Qué está pasando? El ministro del Interior albanés ha llamado a distinguir entre los manifestantes y los que promueven la violencia mientras llama a la unidad: "Tenemos más razones para unirnos y para trabajar por el bien del país".

Las protestas en Albania persisten en un clima de creciente ira y violencia, con 156 heridos, incluidos 97 policías, 45 manifestantes y 14 transeúntes. El ministro del Interior, Ervin Demo, ha instado a la unidad y ha lamentado el uso de menores en actos políticos, señalando que cuatro de ellos resultaron heridos. Demo ha enfatizado que los disturbios no deben atribuirse a los estudiantes en general y ha condenado a quienes buscan el poder mediante la violencia, perjudicando tanto a la sociedad como al acercamiento de Albania a la Unión Europea. Las manifestaciones, conocidas como la 'Revolución de los Flamencos', se centran en reivindicaciones educativas y la oposición a un proyecto inmobiliario en la costa adriática.

Las protestas en Albania continúan. Continúan en un clima de cada vez mayor ira y violencia en unas calles en las que, según Ervin Demo, ministro del Interior albanés, ha habido ya un total de 156 ciudadanos heridos. Entre los afectados, 97 agentes de Policía, 45 manifestantes y 14 transeúntes ajenos a los enfrentamientos, además de cuatro menores de edad.

Demo ha expresado sus deseos de recuperación a todos los heridos y ha apelado a la unidad de la sociedad albanesa, al considerar que el país tiene motivos suficientes para trabajar de manera conjunta por su futuro en lugar de verse inmersa en enfrentamientos en los que ve un interés político.

"Tenemos más razones para unirnos y para trabajar por el bien del país. Tenemos menos para pelearnos por cuenta de alguien que quiere sacar las castañas del fuego de la guerra política con las manos de otros cegados por el odio", ha compartido en redes sociales.

En su mensaje, ha destacado que las consecuencias de los disturbios afectan a ciudadanos con circunstancias y objetivos diferentes. Ha recordado que hay policías cumpliendo con su obligación deseando regresar a sus casas junto con sus familias, sin dejar de reconocer a los manifestantes que tienen "aspiraciones legítimas" para su presente y futuro.

Como reflejo de las consecuencias de los enfrentamientos, Demo ha recuperado las palabras de un médico del Hospital de Traumatología: "Cuando llegan aquí, todos están perdidos. Ninguno ha ganado".

Lamenta el "uso de menores en actos políticos"

El ministro ha hecho especial mención a los cuatro menores que hay entre los heridos, advirtiendo de los riesgos que entraña participar en estos episodios violentos vinculados a la confrontación política.

"El uso de menores en actos profundamente políticos, más aún la puesta en riesgo de sus vidas por el bien de la lucha por el poder, es una bajeza que no debe pasar desapercibida", ha afirmado.

Además, ha señalado que se mantienen las instrucciones dirigidas a las fuerzas de la Policía para que extremen las precauciones en sus actuaciones cuando haya menores implicadas, al tiempo que reclama a los progenitores que eviten que sus hijos sean instrumentalizados "en la guerra por el poder de aquellos que no conocen límites ni humanos ni morales".

Demo ha defendido que los episodios violentos no han de atribuirse de forma generalizada a los estudiantes y ha insistido en la necesidad de distinguir entre los que participan en protestas y los que recurren a la violencia.

Según ha indicado, el número de estudiantes entre las personas detenidas o sometidas a procedimientos judiciales es muy reducido.

Desde Interior han acusado a los responsables de los disturbios de intentar alcanzar el poder mediante la fuerza y han denunciado que sus actuaciones perjudican no solo a los menores, sino también a negocios privados cuyos propietarios no tienen relación con la disputa política.

Para concluir, el ministro ha sostenido que los promotores de la violencia pretenden desviar a Albania de su proceso de acercamiento a la Unión Europea y alejarla de la mesa de negociaciones con las instituciones comunitarias. "Les garantizo que no lo lograrán", ha concluido.

Las manifestaciones, que derivaron este pasado miércoles en un asedio nocturno a varias sedes gubernamentales, se enmarcan en la llamada 'Revolución de los Flamencos', que aunque ahora se centra en las reivindicaciones educativas, es también un movimiento de oposición a un proyecto inmobiliario en la costa adriática que cuenta con la implicación del yerno del presidente estadounidense Donald Trump, Jared Kushner.

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