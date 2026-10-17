Al menos tres muertos, una veintena de heridos y apagones en varias zonas de Ucrania tras una nueva oleada de ataques rusos

Los detalles En la región de Járkiv, dos personas perdieron la vida y 12 resultaron heridas, comunica el gobernador Oleh Syniehubov. Mientras, en la región noroccidental de Volinia, que limita con Polonia, otro ataque con drones a una planta procesadora de alimentos mató a una persona e hirió a otras ocho.

Una nueva oleada de ataques rusos en Ucrania ha dejado al menos tres muertos y numerosos heridos, afectando gravemente a la infraestructura eléctrica y a zonas civiles. En Járkiv, dos personas murieron y 12 resultaron heridas, mientras que en Volinia un ataque a una planta procesadora de alimentos causó un muerto y ocho heridos. La red eléctrica se vio comprometida, dejando sin electricidad a 370.000 personas, aunque se ha restablecido parcialmente. Además, drones impactaron en centros comerciales en Sumy y Rivne, causando más heridos. Estos ataques son parte de una serie de atentados rusos contra infraestructuras civiles.

Al menos tres personas han muerto en la madrugada de este viernes tras una nueva oleada de ataques rusos en diferentes zonas de Ucrania. Varios drones que impactaron contra civiles, y que atacaron dos centros comerciales, han dejado sin electricidad a unas 370.000 personas en el noroeste tras verse afectada la red eléctrica, según afirman las autoridades ucranianas.

En la región de Járkiv, dos personas perdieron la vida y 12 resultaron heridas, comunica el gobernador Oleh Syniehubov. Mientras, en la región noroccidental de Volinia, que limita con Polonia, otro ataque con drones a una planta procesadora de alimentos mató a una persona e hirió a otras ocho, añade el gobernador Roman Romaniuk.

Aunque horas después del ataque ya se ha reestablecido el suministro eléctrico a unas 100.000 personas, el apagón podría durar al menos 24 horas en Lutsk, la capital regional de Volyn.

En este mismo contexto, otros ataques afectaron al menos a dos centros comerciales: uno en la ciudad norteña de Sumy, cercana al frente, y otro en la región vecina de Rivne, según informaron las autoridades. Estos son los últimos ataques de una serie de atentados rusos contra centros comerciales y mercados.

Otra de las zonas golpeadas por ataques rusos ha sido Rivne, donde siete personas resultaron heridas por el impacto de drones en un importante centro comercial y alrededores.

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