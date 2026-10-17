Ahora

Ataques con drones

Al menos tres muertos, una veintena de heridos y apagones en varias zonas de Ucrania tras una nueva oleada de ataques rusos

Los detalles En la región de Járkiv, dos personas perdieron la vida y 12 resultaron heridas, comunica el gobernador Oleh Syniehubov. Mientras, en la región noroccidental de Volinia, que limita con Polonia, otro ataque con drones a una planta procesadora de alimentos mató a una persona e hirió a otras ocho.

Imagen de archivo de un ataque ruso en Járkiv, Ucrania. Imagen de archivo de un ataque ruso en Járkiv, Ucrania.Agencia EFE
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Al menos tres personas han muerto en la madrugada de este viernes tras una nueva oleada de ataques rusos en diferentes zonas de Ucrania. Varios drones que impactaron contra civiles, y que atacaron dos centros comerciales, han dejado sin electricidad a unas 370.000 personas en el noroeste tras verse afectada la red eléctrica, según afirman las autoridades ucranianas.

En la región de Járkiv, dos personas perdieron la vida y 12 resultaron heridas, comunica el gobernador Oleh Syniehubov. Mientras, en la región noroccidental de Volinia, que limita con Polonia, otro ataque con drones a una planta procesadora de alimentos mató a una persona e hirió a otras ocho, añade el gobernador Roman Romaniuk.

Aunque horas después del ataque ya se ha reestablecido el suministro eléctrico a unas 100.000 personas, el apagón podría durar al menos 24 horas en Lutsk, la capital regional de Volyn.

En este mismo contexto, otros ataques afectaron al menos a dos centros comerciales: uno en la ciudad norteña de Sumy, cercana al frente, y otro en la región vecina de Rivne, según informaron las autoridades. Estos son los últimos ataques de una serie de atentados rusos contra centros comerciales y mercados.

Otra de las zonas golpeadas por ataques rusos ha sido Rivne, donde siete personas resultaron heridas por el impacto de drones en un importante centro comercial y alrededores.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Frente Amplio y Podemos no llegan a un acuerdo e irán por separado al 29N pese a las negociaciones 'in extremis'
  2. Rebeca Torró, nueva portavoz del PSOE tras la renuncia de Montse Mínguez
  3. "¿Por qué sigue cerrado el Metro de Sol?": el delegado del Gobierno pide explicaciones a Ayuso tras acabar "con éxito" las tareas de limpieza
  4. Nuevo guiño de Trump a Putin: EEUU suspende la aplicación del último paquete de sanciones contra Rusia por "interés nacional"
  5. El papa León XIV recibe el alta hospitalaria tras ser operado de un cáncer de pulmón
  6. Bulos, deshumanización y dinero público: el negocio de las nuevas 'estrellas' de la ultraderecha en España