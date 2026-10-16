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Barra libre de infundios

Ayuso lanza graves acusaciones contra el PSOE sobre Ceuta sin aportar pruebas: "Tienen intereses económicos en Marruecos"

Los detalles La presidenta de la Comunidad de Madrid ha llegado a decir que hay "dirigentes del futuro" del partido que tienen intereses personales allí. Y todo, sin aportar un dato. En el vídeo, su barra libre de infundios.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso

Como Los fantasmas de las Navidades presente, pasadas y futuras, el PSOE tendría intereses con Marruecos, según la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "Los dirigentes más importantes del PSOE pasados, presentes y futuros tienen intereses económicos personales en Marruecos", ha asegurado Ayuso este viernes,

La presidenta madrileña tiene la capacidad hasta de 'predecir el futuro', pero no de aclarar qué le hace llegar a esa conclusión. "Es mucho más complejo que Pegasus lo que tendrá Sánchez en el móvil. Esto viene con algo mucho más profundo e histórico del PSOE con Marruecos", ha declarado, una afirmación bastante grave y para Ayuso, algo complejo de explicar.

Y tanto, ya que la política del PP no explica nada, sino que se limita a decir que "hay muchos intereses del PSOE que hacen que esté secuestrado por las distintas autoridades marroquíes". Con su habitual y fino estilo, la presidenta de la Comunidad de Madrid lo resume en una "bajada de pantalones por completo".

Sin embargo, en esta precampaña, Ayuso tiene más todavía para el PSOE, incluidas afirmaciones sin fundamento sobre el voto por correo: "Una parte importante lo solicitó y nunca le llegó o llegó tarde; todo el mundo conoce a gente" que le ha pasado.

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