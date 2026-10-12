El primer ministro británico, Andy Burnham, concede una entrevista televisiva tras su reunión con el canciller alemán Friedrich Merz en Berlín

¿Qué ha dicho? "Al llegar a Downing Street, pregunté si hubo injerencia de Rusia en el referéndum de 2016. Y me dieron una respuesta clara de que sí, la hubo", ha asegurado el primer ministro británico en el podcast 'The rest is Politics'.

El primer ministro británico, Andy Burnham, calificó a Rusia como un país "enemigo" y la acusó de interferir en las políticas de Francia y Alemania, usando al partido ultraderechista Alternativa por Alemania (AFD) como herramienta. Estas declaraciones se realizaron en el pódcast 'The rest is Politics', donde Burnham también mencionó la injerencia rusa en el referéndum del Brexit hace diez años. Según él, Rusia influyó para apoyar la salida del Reino Unido de la UE. Burnham discutió este tema con el canciller alemán Fiedrich Mertz, coincidiendo en que AFD es un instrumento ruso. Estas declaraciones surgen mientras Burnham emite mensajes proeuropeos, en contraste con el acercamiento de Estados Unidos a Rusia.

El primer ministro británico, Andy Burnham, tildó este lunes a Rusia de país "enemigo", y la acusó de injerencia en las políticas de Francia y Alemania, país este último donde según él utiliza al partido ultraderechista Alternativa por Alemania (AFD) como peón.

Las afirmaciones de Burnham se produjeron en el pódcast 'The rest is Politics' que se emitirá mañana, aunque se ofreció un adelanto de su contenido, con un tono inusualmente duro contra Rusia.

Burnham dijo además que Rusia ejerció una "clara" injerencia durante el referéndum del Brexit hace ahora diez años, supuestamente para apoyar la salida del Reino Unido de la UE: "Al llegar a Downing Street (sede del primer ministro), pregunté si hubo injerencia de Rusia en el referéndum de 2016. Y me dieron una respuesta clara de que sí, la hubo".

Y en consecuencia, subrayó que estas cosas "deben quedar registradas (para) ayudar a los votantes de Alemania y Francia a entender que algunas de las políticas son instigadas a través de nuestros enemigos como Rusia".

El primer ministro laborista reveló que trató abiertamente la cuestión con el canciller alemán Fiedrich Mertz en su última reunión, en la que ambos estuvieron de acuerdo en que AFD era el instrumento de influencia de Rusia. Esa influencia se puede ejercer financieramente o con la difusión de desinformación, detalló.

Las palabras de Burnham se producen en un momento en que se multiplican los mensajes proeuropeos de su parte (sin abogar todavía por revertir abiertamente el Brexit), mientras que por otro Estados Unidos está alejándose de la alianza euroestadounidense de apoyo a Ucrania y acercándose a la Rusia de Vladímir Putin.

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