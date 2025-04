De las bolsas al dólar: los vaivenes de Trump sumen a los mercados en una montaña rusa

Donald Trump tiene sumidos a los mercados en tal volatilidad que, con cada palabra suya, cambian. Hace una semana, el mandatario republicano dijo que quería despedir al presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, y el dólar se hundió. Ahora, ha tenido que recoger cable... y el dólar ha subido.

"No estoy contento con él y se lo he hecho saber", afirmaba el pasado 17 de abril, cuando advertía: "Si quiero que se vaya, se irá rápidamente, creedme". La divisa del país norteamericano caía un 0,4%. Ahora, resulta que no tiene "ninguna intención" de despedirle, según ha manifestado en las últimas horas, en las que ha echado la culpa a la prensa. Unas palabras tras las que el dólar ha despertado con subidas del 1,22% este miércoles.

Una situación que ha generado "una incertidumbre tremenda y una falta de credibilidad respecto a Estados Unidos y sus activos", según apunta el analista financiero Antonio Castelo, de iBroker.

Pasa lo mismo con labolsa: el Dow Jones se hundió más de un 10% en una semana con su escalada comercial con China, pero ahora Trump ha cambiado su discurso con respecto al gigante asiático. "No voy a decir 'oh, voy ponérselo difícil a China'", manifestaba el presidente este martes. Y solo con esas palabras, el Dow Jones recuperó más de un 2,5%.

Lo cierto es que Trump, que asegura que él no cambia de opinión, sino que es "flexible", marea a los mercados con sus idas y venidas y ellos parecen seguirle como al flautista de Hamelín. "La bolsa al final se mueve por expectativas, los estados financieros dependen de esas palabras", explica en este sentido Castelo.

Esto los sume en la incertidumbre, al igual que a empresas tan estadounidenses como Apple, que se desangró en bolsa tras la imposición de los aranceles de Trump, que entonces decidió pararlos para su sector. "He ayudado a Tim Cook", dijo entonces el mandatario, ante lo que Apple recuperó un 2%. Pero un día después, Trump dejó caer lo contrario, indicando que los aranceles volverían a entrar en vigor "en un futuro no muy lejano", lo que volvió a hundir las acciones más de un 4%. Solo porque Trump abrió la boca.