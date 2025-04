Trump no puede despedir al jefe de la Reserva Federal de EEUU (aunque quiera)

Está siendo su tónica habitual y con Jerome Powell no iba a ser menos. Donald Trump quiere sacar de los cargos públicos a cualquier disidente de su política y que el jefe de la Reserva Federal de Estados Unidos haya criticado sus aranceles no entra dentro de lo que piensa aceptar. Pero aunque quiera, no puede despedirlo.

Esta semana, Powell ha sido el rival que se ha puesto Donald Trump. Y el motivo ha sido simplemente ponerse en contra de sus aranceles. Este jueves, ante los medios de comunicación en la Casa Blanca, el republicano hacía público el malestar con Powell: "No estoy contento con él, se lo he hecho saber".

Y eso a pesar de que la Reserva Federal anunciara que saldría a intervenir para acabar con la volatilidad de los mercados tras los aranceles de Donald Trump. Pero al republicano le pesa más que Powell haya criticado la imposición de las tasas, así como mantener los tipos de interés, hasta el punto de asegurar que si él se lo pide, el jefe de la Reserva Federal se irá. "Si quiero que se vaya, se irá rápidamente. Creedme", decía ayer Trump tras también publicar en redes sociales que el despido de Powell no podía hacerse esperar.

De hecho, Powell ya advertía en noviembre del año pasado que no dejaría su cargo si Donald Trump se lo pidiera. Y, de hecho, el presidente de Estados Unidos no tiene potestad para despedirle. Solo se puede destituir al presidente de este organismo independiente del gobierno americano por una causa justificada. Y enfadarse porque la Reserva Federal no baje el precio del dinero como él quiere no parece que lo sea.

"Siempre buscaremos el máximo empleo y la estabilidad de precios", afirmaba hace un par de día Powell sobre la labora ahora de la Reserva Federal. Precisamente, la hemeroteca nos hace descubrir que fue el propio Donald Trump el que propuso a Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal en 2018.

Pero lo que comenzó como un idilio, se ha dado la vuelta en cuanto Powell empezó a tomar sus propias decisiones. Decisiones que han hecho a Trump buscarle un despido que no parece posible que pueda materalizarlo.