Trump amenaza a Putin con "graves consecuencias" si no para la guerra tras la cumbre

El contexto Trump y Putin se reunirán en una base militar en Anchorage (Alaska) tras varios meses en los que el republicano ha expresado su frustración por la negativa del Kremlin a detener los bombardeos en Ucrania.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió sobre "graves consecuencias" si el mandatario ruso, Vladímir Putin, no detiene la guerra en Ucrania, tras la cumbre que sostendrán en Alaska. Trump, frustrado por la negativa del Kremlin a cesar los bombardeos, ha amenazado con nuevas sanciones a Rusia. A pesar de no haber convencido a Putin en conversaciones telefónicas, Trump busca poner fin al conflicto. Si la reunión es exitosa, planea una cumbre trilateral con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Los líderes europeos han establecido prioridades, incluyendo un alto el fuego y la inclusión de Zelenski en las negociaciones.

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, amenazó este miércoles con "graves consecuencias" si el mandatario ruso, Vladímir Putin, no frena la guerra en Ucrania tras la cumbre que ambos mantendrán el viernes en Alaska (EEUU). "Sí, habrá consecuencias muy graves", respondió al ser preguntado por la prensa durante un evento en el Centro Kennedy, en Washington, según recoge EFE.

Trump y Putin se reunirán en una base militar en Anchorage (Alaska) tras varios meses en los que el republicano ha expresado su frustración por la negativa del Kremlin a detener los bombardeos en Ucrania y ha amenazado con imponer nuevas sanciones a Rusia, país que ya afronta fuertes restricciones impuestas por Occidente.

El republicano admitió que no puede convencer a Putin de que detenga los ataques contra la población civil ucraniana, pues ya lo ha intentado durante las conversaciones telefónicas que han mantenido, pero insistió en que quiere "poner fin a la guerra".

Trump también afirmó que, si la cumbre con Putin transcurre de manera positiva, se celebrará casi de inmediato una reunión trilateral que incluirá también al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien ha insistido en que no puede ser excluido de las negociaciones de paz. "Si la primera sale bien, tendremos una segunda reunión rápida. Me gustaría hacerlo casi de inmediato. Será un encuentro entre el presidente Putin, el presidente Zelenski y yo", declaró. El presidente estadounidense aseguró que esa segunda reunión, de producirse, sería más importante que la primera.

Asimismo, Trump calificó de "muy buena" la llamada que mantuvo este miércoles con Zelenski y con líderes europeos, previa a la cumbre con Putin. El mandatario se comprometió a volver a comunicarse con ellos después del encuentro del viernes. Putin no se reúne con un presidente estadounidense desde la cumbre celebrada con Joe Biden en junio de 2021 en Ginebra (Suiza) y la última vez que se vio las caras con Trump fue en junio de 2019 en Osaka (Japón), durante el primer mandato del republicano.

Por su parte, los líderes europeos han acordado un total de cinco prioridades de cara a la reunión entre Putin y Trump, entre ellos un alto el fuego como punto de partida, así como que Zelenski no se quede fuera de la mesa de negociaciones y que las conversaciones formen parte de una estrategia transatlántica más amplia.

"La línea de contacto debe ser el punto de partida y el reconocimiento legal de la ocupación rusa está fuera de toda cuestión. El principio de que las fronteras no deben cambiarse por la fuerza sigue siendo válido", ha expuesto el canciller alemán, Friedrich Merz, agregando que también son necesarias "garantías de seguridad firmes y sólidas" para que Kiev pueda repeler cualquier futura agresión rusa.