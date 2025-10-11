Biden se somete a radioterapia y un tratamiento hormonal contra su "agresivo" cáncer de próstata

El contexto El expresidente de Estados Unidos anunció el pasado mes de mayo que sufría la enfermedad. "La expectativa es que podré superar esto", dijo entonces el demócrata, de 83 años.

El expresidente estadounidense Joe Biden enfrenta un cáncer de próstata agresivo, anunciado en mayo, que ha hecho metástasis en los huesos. Actualmente, Biden sigue un tratamiento con radioterapia y terapia hormonal, según informó un portavoz a 'NBC News'. A pesar de la gravedad, Biden, de 83 años, se mostró optimista al declarar que el cáncer parece ser sensible a las hormonas, lo que permitiría una gestión eficaz. Durante su mandato, Biden fue cuestionado por su edad y salud. Abandonó la carrera por la reelección en 2024, respaldando a Kamala Harris, quien perdió ante Donald Trump.

El expresidente estadounidense Joe Biden lucha contra su enfermedad. El demócrata, que anunció el pasado mes de mayo que sufre un "agresivo" cáncer de próstata, habría comenzado ya un ciclo de radioterapia y terapia hormonal para dar la batalla a la dolencia, que le ha producido metástasis y se ha extendido hasta los huesos.

Así lo ha anunciado este sábado un portavoz del exmandatario. "Como parte de un plan de tratamiento para el cáncer de próstata, el presidente Biden se encuentra actualmente con radioterapia y hormonas", ha señalado en 'NBC News'. Todo ello tras varios meses de silencio por parte de Biden y su familia.

El demócrata, de 83 años, revelaba en mayo su diagnóstico y se mostraba positivo. "Aunque representa una forma más agresiva de la enfermedad, el cáncer parece ser sensible a las hormonas, lo que permite una gestión eficaz", aseveraba "La expectativa es que podré superar esto", dijo entonces.

Entonces, el actual mandatario estadounidense, Donald Trump, no dudaba en mandarle un mensaje de apoyo, algo que durante estos meses fuera del objetivo público no se ha vuelto a repetir, todo lo contrario. Hace unas semanas, el republicano calificaba de "malnacido" a Biden en una cena con amigos. "Ahora mismo no le está yendo muy bien, así que, cuando empecéis a sentir pena por él, recordad que es un mal tipo", decía sin reparos.

Biden dejó la Casa Blanca el pasado mes de enero como el presidente estadounidense de mayor edad en el cargo. Durante su mandato, hubo cuestionamientos sobre si era apto para continuar en la posición debido a su edad y su salud. El expresidente demócrata abandonó la carrera por la reelección a mediados de 2024 para apoyar en su lugar la candidatura a su vicepresidenta, Kamala Harris, que fue derrotada en las urnas por Trump.

