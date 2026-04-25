Su yerno, un fijo: la diplomacia Trump, primero la lealtad y luego lo demás para la negociación internacional

Los detalles El republicano parte con Witkoff y Kushner en su alineación titular para conversar con Irán, Rusia o Ucrania. Para hablar con Teherán, JD Vance, su segundo en la Casa Blanca se ha quedado fuera.

Donald Trump prioriza la lealtad personal en las negociaciones internacionales, eligiendo a personas de confianza como Steve Witkoff y su yerno Jared Kushner para tratar temas delicados con Irán. Esta estrategia se refleja en la ausencia de JD Vance en las negociaciones, lo que sugiere que EE.UU. no tiene prisa por resolver ciertos conflictos. Witkoff y Kushner ya tienen experiencia en mediaciones, habiendo intervenido entre Putin y Zelenski y participado en reuniones secretas en Ginebra. Irán también ha optado por no enviar a su mejor negociador, Qalibaf, lo que indica un enfoque de desgaste mutuo en la diplomacia actual.

Donald Trump lo tiene más que claro cuando toca negociar a nivel internacional. Cuando toca hablar con Irán. Cuando se trata de dialogar con Ucrania o con Rusia. Cuando hay que moverse en las altas, en las altísimas, esferas del panorama mundial. Y no, no apuesta por diplomáticos. Tampoco por cargos electos. Mucho menos por quién tiene más o menos estudios. Para él, lo que más importa es la lealtad personal.

Lo que cuenta es la amistad. La relación que puedan tener o dejar de tener con él. Se ha visto en Irán, cuando ha decidido enviar a Islamabad, de nuevo, tanto a Steve Witkoff como a Jared Kushner. Un Kushner que es yerno de Trump.

"El presidente ha decidido enviar a los dos. Los iraníes quieren hablar y hacerlo en persona", afirmó Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca.

¿Y JD Vance? ¿Y el vicepresidente? Esa es la gran pregunta que se hacen en Washington. La repuesta es que, de momento, está en la grada. Está fuera de la convocatoria de la que es la negociación más importante de la administración Trump.

"Que JD Vance no viaje simboliza que EEUU no tiene prisa por acabar la guerra", expone José Antonio Gurpegui, director del Instituto Franklin.

Eso sí, ni Witkoff ni Kushner son novatos. Ya mediaron entre Putin y Zelenski, en una visita en 2025 que se produjo mientras el mundo discutía sanciones para Rusia. Ellos, por su parte, en Moscú. En el Kremlin.

Hace dos meses, en Ginebra, estuvieron en reuniones secretas con mediadores de Omán tratando de evitar una guerra de la que casi se llevan dos meses.

Irán, por su parte, tampoco ha enviado a su mejor jugador a Islamabad. "Los dos mantienen cierta impostura. Teherán tampoco ha enviado a Qalibaf, su mejor negociador y a quien EEUU podría considerar como el presidente del nuevo régimen".

Es la nueva diplomacia. Es una de autor, donde ambas partes prefieren esperar y desgastar al rival.

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