No se enseñará más árabe: la medida en el acuerdo entre PP y Vox en Extremadura que afecta a más de 200 niños

Los detalles Pese a que se imparte fuera del horario escolar y es un programa financiado por Marruecos, el acuerdo de Gobierno entre ambas formaciones recoge la supresión del Programa para la Enseñanza de la Lengua Árabe y la Cultura Marroquí.

El acuerdo entre el Partido Popular y Vox en Extremadura ha permitido a María Guardiola gobernar, pero incluye la polémica supresión del Programa para la Enseñanza de la Lengua Árabe y la Cultura Marroquí. Esta medida afecta a dos centros escolares en Talayuela, donde más de 200 niños participan en el programa. Los centros consideran que el programa es crucial por el apoyo en traducción y la convivencia que fomenta. Youseff Meziane, representante de la comunidad musulmana, y Luis Alberto Corrales, director del CEIP Gonzalo Encabo, critican la decisión, calificándola de populista y perjudicial para la integración y mediación cultural.

La prioridad nacional se ha llevado el protagonismo de los acuerdos firmados entre el Partido Popular y Vox para formar algunos gobiernos autonómicos, pero el que ha permitido gobernar a María Guardiola en Extremadura incluye una polémica medida: la supresión del Programa para la Enseñanza de la Lengua Árabe y la Cultura Marroquí.

Esta supresión afecta a dos centros escolares del municipio de Talayuela, el CEIP Gonzalo Encabo y el CEIP Juan Güell, que es donde se imparte actualmente la lengua árabe y en ellos participan más de 200 niños.

Desde los centros aseguran que es un apoyo fundamental porque cuentan con la ayuda de un profesor en labores de traducción y en el día a día con las familias. Y, ahora, se muestran muy preocupados con la medida.

"Además de dar el crecimiento cultural y lingüístico que tiene la asignatura, es una gran herramienta para la convivencia. Así que animamos para que se rectifique la decisión", afirma Youseff Meziane, representante de la comunidad musulmana de Talayuela.

Porque este programa se imparte fuera del horario escolar como otras actividades extraescolares. Y, de hecho, forma parte de acuerdo internacional entre el Ministerio de Educación y Marruecos, siendo este país el encargado de financia al completo las clases.

Eso sí, son las comunidades autónomas las que deciden si lo aplican o no en sus colegios. Una negativa a las clases que no ha gustado nada en los centros afectados.

"Populista totalmente y que no sirve para nada. Es absurdo. Como no están en los centros, no conocen y no saben. El beneficio es al alumnado, por supuesto, pero también al profesorado porque nos sirve para mediar", ha valorado Luis Alberto Corrales, director del colegio Gonzalo Encabo.

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