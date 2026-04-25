Líbano, la nueva Gaza: Israel toma el mismo rumbo anexionando territorios y asesinando a sanitarios y periodistas

Los detalles Solamente en los primeros tres días de alto el fuego, según el Instituto Nacional de Estadística libanés, Israel lo violó hasta en 220 ocasiones. El acuerdo de tregua, que sigue en vigor, contempla que este país tiene derecho a la autodefensa, es decir, es un acuerdo en el que una de las partes puede seguir atacando a la otra.

La situación en Líbano se asemeja cada vez más a la de Gaza, con Israel aplicando una estrategia similar. A pesar de un acuerdo de tregua, las violaciones del alto el fuego por parte de Israel han sido numerosas, alcanzando 220 en solo tres días, según el Instituto Nacional de Estadística libanés. Israel justifica sus acciones bajo el derecho a la autodefensa, lo que genera temor de que se repita una situación similar a conflictos anteriores. Hizbolá responde con operaciones, mientras que las Naciones Unidas denuncian crímenes de guerra y limpieza étnica. Los desplazamientos forzosos, bombardeos y ataques a personal sanitario y periodistas agravan la crisis humanitaria en la región.

Líbano se parece cada día más a Gaza. Israel está aplicando la misma doctrina en territorio libanés y, como cabía esperar, no está respetando ningún tipo de tregua ni alto el fuego: anexionan territorios, expulsan a la población y siguen asesinando a personal sanitario y periodistas.

Solamente en los primeros tres días de alto el fuego, según el Instituto Nacional de Estadística libanés, Israel lo violó hasta en 220 ocasiones. El acuerdo de tregua, que sigue en vigor, contempla que este país tiene derecho a la autodefensa, es decir, es un acuerdo en el que una de las partes puede seguir atacando a la otra.

Es por ello que hay mucho miedo a que se llegue a una situación similar que la anterior guerra en la que también en un supuesto cese de las hostilidades, Israel lo violó en más de 15.000 ocasiones. Así, hubo unos 130 civiles asesinados.

En esta ocasión, Hizbolá ha asegurado que va a mantener el dedo en el gatillo y contesta con operaciones contra Israel. Eso sí, esta guerra es diferente ya que las amenazas de convertir Líbano en Gaza ya están teniendo lugar. Es una estrategia de crímenes de guerra, de crímenes de lesa humanidad e incluso de limpieza étnica, dicho recientemente por un informe de las Naciones Unidas.

De esta manera, Israel está llevando a cabo desplazamientos masivos forzosos, bombardeos indiscriminados y la aniquilación de familias enteras en zonas supuestamente seguras.

Se trata de hacer insostenible y eliminar todo lo que pueda permitir la vida en el sur de Líbano. Asimismo, los israelíes han asesinado durante estas semanas a más de 50 sanitarios y han atacado a más de 100 ambulancias.

En este momento, Israel también es el país que más periodistas ha asesinado en la historia. Ya son ocho personas y más de 200 en Gaza por lo que es extremadamente peligroso.

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