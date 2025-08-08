Cinco meses para desplazar a un millón de personas: así es el macabro plan de Netanyahu para terminar de arrasar Gaza

¿Por qué es importante? El nuevo plan militar desplegado por Netanyahu incluye la ocupación de la ciudad de Gaza, una pesadilla humanitaria que va a obligar a un millón de personas a desplazarse a la vez hacia el sur. Sus tropas genocidas están en la frontera, a la espera de la orden.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha aprobado un plan para ocupar definitivamente la Franja de Gaza, un territorio asediado por más de un año y medio. Tras una reunión de 10 horas con su gabinete, Netanyahu dio luz verde a una invasión que podría durar hasta medio año, con el objetivo de controlar Gaza sin anexarla. Las imágenes satelitales revelan una gran concentración de fuerzas militares israelíes en la frontera. Este plan ha generado protestas en Israel y críticas de altos mandos militares, como el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, quien se opone a la ocupación total. La operación podría desplazar a un millón de personas, generando una crisis humanitaria y logística, mientras Netanyahu asegura que aumentará la ayuda, aunque al margen de las ONG.

Netanyahu ya tiene aprobado su plan para terminar de arrasar y hacerse con Gaza, el territorio que lleva asediando más de año y medio y donde ha asesinado más de 61.000 personas. Tras 10 horas reunido con su gabinete, finalmente dio luz verde al plan que incluye la ocupación definitiva de la ciudad de Gaza. Sus tropas genocidas, que ya se agolpan en la frontera, según muestran las imágenes de satélite captadas, están listas para invadir la ciudad en cuanto reciban la orden de Netanyahu. No se conoce aún el detalle de cómo será el plan genocida, pero sí se han desvelado algunos puntos.

La duración: como medio año, en el mejor de los casos, durará el plan de invasión con el que Netanyahu asegura que va a tomar toda la Franja de Gaza. Se da a sí mismo y a sus fuerzas hasta el aniversario del fatídico 7 de octubre.

Esta pesadilla humanitaria va a obligar a un millón de personas a desplazarse hacia el sur, todas a la vez, sin un destino claro. ¿Qué van hacer con ellos, cómo los van a mover y a dónde? Una pesadilla logística y humanitaria. Para compensar, dice que aumentaría la ayuda… siempre gestionándola al margen de las ONG.

Las imágenes de satélite muestran una gran fuerza militar israelí concentrándose cerca de la frontera de Gaza.

Pero, mientras el genocida de nuestra era quiere extender su ocupacion en Gaza, las protestas en Israel contra su plan se extienden al mismo paso

¿Cuánto territorio le falta realmente por conquistar?

El ejército israelí ocupa casi el 80% de la Franja y apenas queda un 12% de territorio para los gazatíes. Ahí, en ese 12%, es donde se concentran más de dos millones de personas. La mitad, en esa Ciudad de Gaza ahora más señalada. "Queremos entragarlo (Gaza) a las fuerzas árabes que lo gobernarán adecuadamente sin amenazarnos y proporcionando una buena vida a los habitantes de Gaza. Eso no es posible con Hamás", señaló Netanyahu en la Fox.

Netanyahu quiere controlar, no anexionarse Gaza, asegura, en una declaración de intenciones de no hacerse responsable legal y moral de asegurar el bienestar de esa población. Por eso, a la pregunta de si tomarán el control de la Franja, respondió que querían controlar "para garantizar la seguridad y eliminar a Hamás", pero no quedárseso: "Queremos mantener el perímetro, no queremos gobernarlo".

Unos planes de ocupación muy arriesgados para los militares, y que no comparte el jefe del Estado mayor de Israel, Eyal Zamir, porque dice que entre dos y cinco años de ejecutar. Medios israelíes recogen que Zamir se había enfrentado a Netanyahu al expresar su rechazo a ocupar toda la Franja.