El túnel de 8.000 millones de dólares para unir Rusia con EEUU que propone Putin y que implicaría a Musk

Un túnel para unir Rusia con Estados Unidos. Un túnel que conecte a Putincon Trump. Eso es justo lo que ha propuesto el Kremlin. Es una idea sobre la que incluso ya han discutido ambos líderes en esa charla por teléfono tras la que salió la reunión de Budapest en Hungría. Y, aunque a priori pueda parecer una locura, en realidad no lo es tanto.

Porque las fronteras de ambos países están conectadas por tan solo 82 kilómetros. Porque la profundidad máxima es de apenas 90 metros. ¿Y cómo sería todo? Sería vía Alaska, por el Estrecho de Bering... y usando tecnología de Elon Musk.

Usando una de las tuneladoras del magnate, creada por una de sus empresas y más sencilla que las tradicionales. Esto permitiría que el túnel tan 'solo' costase 8.000 millones de dólares, que serían ocho veces menos de lo normal.

Pero la relación entre Trump y Musk no pasa ahora mismo por su mejor momento. Después de una amistad que parecía irrompible y de que el dueño de Tesla y X se paseara por la Casa Blanca como si fuera de su propiedad, en los últimos tiempos el cruce de acusaciones ha sido constante.

Y es que el pasado parece haber quedado muy atrás, con diversos mensajes del uno contra el otro y del otro contra el uno en redes sociales. Con Musk saliendo de la Administración de Trump y con, incluso, miembros del gabinete del republicano insinuando una posible investigación a Musk para, quizá, deportarle.

Sin embargo, Trump siempre está dispuesto a hacer negocios y la idea ya salió en la reunión con Zelenski en la Casa Blanca. De hecho, con su particular sentido del humor, llegó a preguntar al presidente de Ucrania por su opinión.

"¿Qué piensa de esto, señor presidente?", a lo que Zelenski respondió: "No estoy contento con esa idea".

Está por ver, pues si algo es Trump es un negociador que pocas veces dice 'no' cuando algo puede caer en sus manos... y quién sabe si ese túnel, aparte de unir Rusia con EEUU, significaría también la reconciliación entre Trump y Musk. Eso sí, lo primero, y como requisito clave, es que Putin pare su invasión a Ucrania.

