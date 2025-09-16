Caos en el transporte de Madrid: una avería en la línea 10 y las obras en la 6 colapsan el Metro

¿Por qué es importante? Son dos de las líneas que más usuarios reciben diariamente. Metro de Madrid ofrece autobuses sustitutorios, pero los usuarios denuncian que siempre van llenos y que les hacen esperar demasiado tiempo.

La mañana del martes fue caótica para los usuarios del Metro de Madrid debido a una avería en la línea 10, que, sumada a las obras en la línea 6, generó retrasos y aglomeraciones en plena hora punta. Los andenes y pasillos estaban abarrotados, dificultando el movimiento de los viajeros, quienes en su frustración grabaron las escenas con sus móviles. Aunque se habilitaron autobuses especiales como alternativa, estos también se saturaron. Además, las obras en carreteras complicaron el tráfico y se registraron retrasos en los trenes AVE entre Sevilla y Madrid por un robo de cable, afectando así a múltiples formas de transporte.

La mañana de este martes ha sido caótica para los usuarios del Metro de Madrid. Retrasos y andenes saturados de gente en plena hora punta han sido los protagonistas de la jornada y, todo, por una avería que se había producido en la línea 10 de este transporte público madrileño. Un percance que se ha unido, para mal, a las consecuencias que dejan las obras de la línea 6 y que ha provocado que cientos de viajeros llegaran tarde a su destino. También se han registrado retrasos en el AVE entre Sevilla y Madrid.

Porque a primera hora de este martes, cuando la mayoría de los ciudadanos se desplazan para llegar a su puesto de trabajo o lugar de estudio, el metro estaba totalmente abarrotado. En los pasillos y los andenes del Metro de Madrid había tanta gente que era casi imposible hasta caminar. Para hacernos una idea, la afluencia de usuarios era tal que hasta se han formado colas para poder subir por las escaleras mecánicas.

Mientras tanto, algunos usuarios, muy impactados, han sacado sus móviles para grabar las escenas vividas. "Un completo caos. Hemos tenido que esperar", se quejaba uno de los viajeros. Porque la avería de uno de los trenes de la línea 10 de Metro de Madrid ha provocado estas impresionantes aglomeraciones y ha indignado a muchos viajeros.

Una incidencia que se suma a otros problemas como el cierre del nuevo tramo de la línea 6: la línea más transitada del metro madrileño. La alternativa para muchos usuarios son los servicios especiales de autobuses que se han habilitado, pero que ya denuncian que también están saturados.

"Al final, el volumen de gente que entra en un metro es muchísimo mayor que en un autobús" o "las paradas estaban colapsadas. Tuve que esperar dos autobuses porque estaban llenos", son solo algunas de las quejas que más se han repetido. Según la Comunidad de Madrid, la frecuencia con la que pasan estos autobuses no supera los cinco minutos y aseguran que se han reforzado otras líneas de Metro.

Pero no solo el transporte público se ve afectado. Las obras en varias carreteras también están perjudicando al tráfico en plena vuelta de las vacaciones y hay que añadirle otro ingrediente más: de nuevo, retrasos en trenes AVE entre Andalucía y Madridpor un robo de cable.