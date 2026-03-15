Así es el 'Sejil', el nuevo misil iraní capaz de llevar mil kilos de explosivos con un alcance de hasta dos mil kilómetros

Un misil Sejil durante un desfile en Teherán en 2023 con motivo del aniversario de la Revolución Islámica de Irán de 1979.

¿Por qué es importante? La Guardia Revolucionaria iraní ha anunciado este domingo el uso por primera vez del misil balístico de combustible sólido 'Sejil' en una nueva oleada de ataques contra objetivos militares en Israel.

Dos semanas después del inicio de la guerra en Irán, el conflicto sigue intensificándose con el intercambio de ataques entre el régimen iraní e Israel. Irán ha utilizado por primera vez el misil 'Sejil', un avanzado proyectil balístico de combustible sólido, que puede llevar hasta mil kilos de explosivos y tiene un alcance de dos mil kilómetros. La situación se ha complicado con ataques a bases americanas y bombardeos iraníes a petroleros en el estrecho de Ormuz. La Guardia Revolucionaria iraní ha amenazado al primer ministro israelí, mientras Israel continúa su ofensiva. La tensión sigue en aumento en toda la región.

Dos semanas después del inicio de la guerra en Irán, el régimen iraní e Israel siguen intercambiando ataques, en los que el país persa ha usado un nuevo misil. Se trata del 'Sejil', un misil balístico de combustible sólido que, según Irán, puede llevar hasta mil kilos de explosivos y forma parte de sus misiles más avanzados.

El uso de este misil por primera vez, como ha anunciado este domingo la Guardia Revolucionaria iraní (IRGC), es un paso más en una guerra que sigue escalando y en la que cuesta ya saber quién está tomando la iniciativa. Sabemos quién y cómo empezó, con un ataque medido al milímetro para acabar con Alí Jamenei. Estados Unidos e Israel fijaron su objetivo y emplearon la fuerza para decapitar el régimen.

Un histórico asesor de guerra en la Casa Blanca ha reseñado que en esta trampa de la desescalada comienza el momento más peligroso. Porque Irán responde ampliando sus ataques a las bases americanas en los países del Golfo y el presidente estadounidense, Donald Trump, recurre a una mayor fuerza. En una escalada que, al escuchar al presidente de EEUU, no queda del todo claro en qué momento nos está dejando.

Lo cierto es que ahora mismo lo que se está produciendo es una guerra de ataque a puntos estratégicos y con Irán bombardeando petroleros. Las represalias se han extendido por toda la región con el estrecho de Ormuz como punto caliente.

Permite lanzamientos rápidos desde plataformas móviles

El 'Sejil', con un alcance de hasta dos mil kilómetros, unos 20 metros de largo, 23 toneladas de peso y ojivas de entre 500 y 1.000 kilos, permite lanzamientos rápidos desde plataformas móviles y fue probado con éxito en 2009. Este proyectil "estratégico" se empleó en la 54 oleada junto a misiles 'Khorramshahr' (ojivas de dos toneladas), 'Kheibar Shekan', 'Qadr' y 'Emad' contra centros de gestión aérea, industrias militares y concentraciones de tropas israelíes, precisa la nota.

La IRGC lanzó este domingo, antes del ataque con el misil 'Sejil', otra oleada de bombardeos con diez misiles balísticos y drones contra centros de mando estadounidenses y objetivos israelíes en Oriente Medio, incluidos Emiratos Árabes Unidos (EAU). Este domingo, la IRGC amenazó con asesinar al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y afirmó que "lo perseguirá sin descanso" para lograrlo, mientras Israel anunció una nueva ola de bombardeos contra objetivos en el oeste de Irán.

Este domingo el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, afirmó que la ofensiva contra Irán durará hasta que se eliminen las "amenazas existenciales" que presenta, durante una visita que hizo al pueblo árabe de Zarzir, al norte de Israel, donde el pasado viernes un misil iraní causó 58 heridos leves.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.