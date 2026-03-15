Ataques cruzados en otro día de guerra en Irán: suenan las alarmas en Tel Aviv mientras Israel sigue asediando Teherán

Los detalles Aunque, por el momento, el número de fallecidos israelíes es menor que en la Guerra de los 12 Días, las alarmas están sonando en las ciudades de Israel un 150% más.

Dos semanas después del inicio del conflicto en Irán, el intercambio de ataques entre el régimen iraní e Israel persiste, afectando tanto a objetivos militares como a civiles. Durante la noche del sábado al domingo, las sirenas sonaron en las principales ciudades de Israel debido a un bombardeo de la Guardia Revolucionaria iraní en Tel Aviv, que causó incendios y daños en barrios residenciales. Los residentes se refugiaron, pero los ataques continuaron durante el día, dejando 110 heridos en 24 horas, según el Ministerio de Salud israelí. Israel respondió atacando intensamente Isfahán y Teherán, mientras las bases estadounidenses en Irak también fueron atacadas.

Dos semanas después del inicio de la guerra en Irán, el régimen iraní e Israel siguen intercambiando ataques. Ofensivas que, en principio, se dirigen a objetivos militares, pero que también acaban impactando en edificios civiles que acaban siendo el daño colateral del conflicto.

Durante la noche de este sábado a domingo, las sirenas han vuelto a sonar en las ciudades más importantes de Israel. El motivo ha sido un nuevo bombardeo, anunciado por la Guardia Revolucionaria iraní, que se ha centrado en Tel Aviv. Las consecuencias del mismo han sido incendios y destrozos de barrios residenciales, aunque los vecinos habían logrado esconderse en refugios.

"Sonó una sirena de bomba que nos advirtió que fuéramos a los refugios antiaéreos. Fuimos a los refugios, dormimos allí, y luego vi, luego oí un gran, gran estruendo", explica una residente israelí. Los golpes han continuado también por el día. De hecho, una cámara de seguridad ha grabado el momento de un impacto en el norte de la capital israelí y el caos se desataba al instante en la zona cero.

De hecho, la Guardia Revolucionaria iraní ha anunciado este domingo el uso por primera vez del misil balístico de combustible sólido 'Sejil' en esta nueva oleada de ataques contra objetivos militares en Israel, según un comunicado difundido por la agencia Mehr. El 'Sejil', con un alcance de hasta 2.000 kilómetros, unos 20 metros de largo, 23 toneladas de peso y ojivas de entre 500 y 1.000 kilos, permite lanzamientos rápidos desde plataformas móviles y fue probado con éxito en 2009.

Según el Ministerio de Salud israelí, solo en las últimas 24 horas ha habido 110 heridos. Si comparamos esta operación con la Guerra de los Doce Días hay menos fallecidos, pero las alarmas se han disparado un 150%.

En este intercambio de ataques, Israel ha atacado este domingo con intensidad la ciudad de Isfahán. Hay columnas de humo en varios barrios. Es más, Israel presume haber atacado la base aérea de la Guardia Revolucionaria en la zona. Teherán ha sido el otro objetivo. Allí, las bombas israelíes han destrozado un cuartel de policía del que solo queda un enorme cráter.

Unos ataques que continúan en todo el Golfo Pérsico, porque las bases estadounidenses en Irak han vuelto a ser atacadas.

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