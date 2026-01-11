Así controlan los regímenes del mundo las televisiones públicas para someter a su población y difundir su propaganda

Los detalles Maduro llegó a tener su propio programa de televisión estando en el poder, lo que supone la forma más evidente y obvia de controlar la opinión pública. La televisión china tiene más de 15 canales del Estado.

Nicolás Maduro es conocido por su enfoque de gobernar a través de la televisión pública, siguiendo el ejemplo de Hugo Chávez, quien utilizaba la televisión para difundir su ideología bajo la apariencia de cercanía al pueblo. En Venezuela, el programa de Maduro, "La Voz", busca reclutar a quienes desean ser parte de su campaña. Este fenómeno no es exclusivo de Venezuela; en Corea del Norte, la televisión exalta a Kim Jong-un, mientras que en China, los canales estatales son herramientas de propaganda. En Rusia, Putin utilizó 'Rusia Today' para desinformar, aunque fue prohibido en la Unión Europea en 2022. Así, las dictaduras controlan la información para someter a la población.

Nicolás Maduro es el máximo exponente del 'presentador-presidente' y de quien busca gobernar un país a través de la televisión pública, la del Estado. Su último 'programa', con una cancelación algo forzosa, fue aquel en el que entró en la cárcel.

Sin embargo, lo de querer liderar un país con la televisión pública no es un invento de Maduro, sino que esto ya lo empezó Chávez, quien intentó aparentar cercanía al pueblo, aunque lo que en realidad hacía era difundir su monólogo ideológico.

Y es que a veces no importan los medios, sino que todo es proponérselo. En 'La Voz' de la tele de Maduro, el concurso va dirigido a quienes "sueñan con ser parte de la campaña del presidente".

Pero los dictadores se contraprograman unos a otros. En la tele norcoreana, el día empieza con paisajes grandiosos, banderas y fotos del líder, aunque a Kim Jong-un no le hace falta tener programa, porque él es la noticia de las noticias.

Por su parte, la televisión china tiene más de 15 canales del Estado y sus anuncios son pura propaganda, como la de Putin, quien la difundía al mundo a través de sus canal de desinformación 'Rusia Today'. La Unión Europea prohibió su recepción en territorio comunitario en 2022.

De esta forma, las dictaduras buscan someter a su población, en países donde la prensa y la información está sometida y controlada por el Gobierno.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.