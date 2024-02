El perdón de Mark Zuckerberg, fundador y director ejecutivo de Meta, no es suficiente para todas las familias que han perdido a sus hijos, según denuncian, a causa de las redes sociales: son casos de abusos, depresión, adicción o suicidio.

Uno de ellos es Mason Bogard, un chico estadounidense que falleció a los 15 años tras participar en el reto viral del 'juego de la asfixia'. Altamente peligroso, consiste en estrangularse a uno mismo o a otra persona hasta perder el conocimiento.

En una manifestación, tras las declaraciones de los líderes de las principales redes sociales en el Senado de Estados Unidos, su madre ha expresado que se niegan a permitir que estas plataformas sigan aprovechándose de sus hijos mediante desafíos, explotación sexual o muchos otros peligros que se encuentran fácilmente en las redes.

Annalee Amelia tenía solo 18 años cuando decidió quitarse la vida en 2020. Padecía ansiedad y depresión y en sus recomendaciones de TikTok le apareció un suicidio en directo. También con depresión y una adicción extrema, según los expertos, se suicidó Selena Rodríguez cuando tenía tan solo 11 años. Había sufrido un fuerte acoso por parte de amigos y compañeros para mandar fotos íntimas, que después filtraron en el colegio. Su madre ha presentado una denuncia contra Meta acusando a la empresa del suicidio de su hija.

"¿Cuántos más de mis amigos tendrán que ser perjudicados, abusados, extorsionados u obligados a quitarse la vida hasta que estas empresas decidan actuar?", se pregunta Zamaan Qureshi, copresidente de 'Design It For Us', una iniciativa dirigida por jóvenes que aboga por unas redes sociales más seguras.

Las suyas son solo algunas de las historias de los familiares que han estado presentes en el Comité Judicial del Senado estadounidense y que piden legislar las plataformas para evitar la presencia de depredadores sexuales y prevenir conductas adictivas, acoso, trastornos alimentarios e incluso casos de suicidio.

Durante las horas que han durado las declaraciones, los padres han sostenido en silencio fotografías de sus hijos fallecidos. Después, se han manifestado en el exterior junto a algunos senadores y activistas.