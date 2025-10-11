Armados, sin experiencia y con chalecos que se pueden comprar en Amazon: así son los agentes de Trump para cazar migrantes

Los detalles Los nuevos reclutas de Trump ni pasan controles de drogas ni tienen límite de edad. Arrestan a diestro y siniestro, incluso a turistas y a personas que están legalmente en el país.

Donald Trump sigue con su idea de la paz en Estados Unidos. Sigue con las deportaciones. Con esas cazas de migrantes que ha instaurado en el país desde que ha vuelto a la Casa Blanca. Para cumplir con tal tarea, el republicano ha reclutado a numerosas personas a las que ha dado una placa y un arma... a pesar de no tener experiencia alguna.

Porque así son estos agentes de Trump. Porque no pasan controles antidoping. Porque no hay limite de edad y tampoco se conocen la ley. Ni siquiera se saben el idioma. Pero ahí están. En las callas. Con armas y placas, deteniendo a diestro y siniestro incluso a turistas y a personas que están legalmente en Estados Unidos.

Es su modus operandi. El de la detención porque sí. Puede ser que detengan a una persona que tan solo pide una dirección desde su coche. Puede que tan solo esté esperando a su hijo a la salida del colegio. De repente, en el suelo, casi desnudos. Y arrestados.

"Te meto en una furgoneta y te llevo a otro lado donde ya tendrás tú que demostrar. Se han llevado a personas que están en el proceso, que están legalmente en el país, e incluso a turistas", cuenta Temoris Grecko, periodista de investigación en México.

Su falta de profesionalidad es evidente. "Llevan capuchas y a veces chalecos con distintivos de Policía que se pueden comprar en Amazon", afirma el periodista.

"No conocen ni los papeles ni los documentos. No saben por qué se llevan a esa persona y no a otra", insiste Grecko sobre el proceder de unos agentes que, parece ser, tienen que cumplir un cupo de detenciones al día.

"Les dicen que tienen que arrestar a tantas personas", informa Matthew J. Hartnett, de un bufete de abogados en Filadelfia.

Todos ellos, claro está, tienen un arma. Y la sacan sin problema. Y matan, parece, sin preocupación. El ejemplo, un padre de familia en Chicago al que tirotearon tras dejar a sus hijos en el colegio.

Mientras, las prisiones están llenas de detenidos y los abogados buscan nuevas estrategias para liberar a sus clientes. Es la paz de Trump en EEUU.

