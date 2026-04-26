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Entrevista en el especial de laSexta Noticias

El análisis del catedrático José Antonio Gurpegui sobre Trump: "Es un personaje que impulsa el fanatismo"

Los detalles El experto ha expresado que este intento de atentado "le llega a Trump en el mejor momento en el que le podía llegar" y cree que este tipo de actos son "fruto de la tensión que se está viviendo en la política".

José Antonio Gurpegui
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José Antonio Gurpegui, catedrático de Estudios Norteamericanos, ha hablado en el especial de laSexta Noticias sobre el intento de atentado a Donald Trump, expresando que ha intentado "recordar a un presidente que haya sufrido tres atentados, tal vez Lincoln, pero las circunstancias eran muy distintas, porque estábamos en un escenario de guerra". Así, ha destacado que "ningún otro presidente, y mucho menos del siglo XX, ha sufrido este número de atentados que sepamos".

"Creo que estos son ejemplos de esa tensión que se está viviendo en la política norteamericana y en la sociedad norteamericana y estoy también convencido de que ha habido otros otros intentos que la Policía probablemente haya desmontado incluso antes de que fueran a llevarse a cabo", ha señalado el catedrático.

De esta forma, Gurpegui se ha referido a Trump como "un presidente, persona y personaje al mismo tiempo que levanta reacciones muy encontradas en los Estados Unidos y que, desde luego, que en cierta forma impulsa el fanatismo".

Y en lo referente al atacante, ha apuntado que "probablemente sea un lobo solitario en un atentado muy burdo mucha gente sabe los niveles de seguridad que hay y las posibilidades de éxito son verdaderamente escasas". Además, el experto ha afirmado que "este atentado le llega a Trump en el mejor momento en el que le podía llegar".

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