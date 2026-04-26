El análisis del catedrático José Antonio Gurpegui sobre Trump: "Es un personaje que impulsa el fanatismo"

Los detalles El experto ha expresado que este intento de atentado "le llega a Trump en el mejor momento en el que le podía llegar" y cree que este tipo de actos son "fruto de la tensión que se está viviendo en la política".

José Antonio Gurpegui, catedrático de Estudios Norteamericanos, ha comentado en laSexta Noticias el intento de atentado contra Donald Trump. Gurpegui señaló que es inusual que un presidente sufra tres atentados, comparándolo con Lincoln pero en un contexto de guerra. Destacó que ningún presidente del siglo XX ha enfrentado tantos intentos. Según él, esto refleja la tensión en la política y sociedad estadounidense, sugiriendo que otros intentos podrían haber sido desactivados por la Policía. Describió a Trump como una figura que genera reacciones extremas y señaló que el atacante probablemente actuó solo, con pocas posibilidades de éxito.

José Antonio Gurpegui, catedrático de Estudios Norteamericanos, ha hablado en el especial de laSexta Noticias sobre el intento de atentado a Donald Trump, expresando que ha intentado "recordar a un presidente que haya sufrido tres atentados, tal vez Lincoln, pero las circunstancias eran muy distintas, porque estábamos en un escenario de guerra". Así, ha destacado que "ningún otro presidente, y mucho menos del siglo XX, ha sufrido este número de atentados que sepamos".

"Creo que estos son ejemplos de esa tensión que se está viviendo en la política norteamericana y en la sociedad norteamericana y estoy también convencido de que ha habido otros otros intentos que la Policía probablemente haya desmontado incluso antes de que fueran a llevarse a cabo", ha señalado el catedrático.

De esta forma, Gurpegui se ha referido a Trump como "un presidente, persona y personaje al mismo tiempo que levanta reacciones muy encontradas en los Estados Unidos y que, desde luego, que en cierta forma impulsa el fanatismo".

Y en lo referente al atacante, ha apuntado que "probablemente sea un lobo solitario en un atentado muy burdo mucha gente sabe los niveles de seguridad que hay y las posibilidades de éxito son verdaderamente escasas". Además, el experto ha afirmado que "este atentado le llega a Trump en el mejor momento en el que le podía llegar".

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