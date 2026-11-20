Los detalles El Ejército ha activado operaciones preventivas ante los ataques rusos contra territorio ucraniano y está revisando los registros de radar para esclarecer lo ocurrido.

Las autoridades polacas investigan la posible violación de su espacio aéreo tras detectar un objeto desconocido que podría haber caído cerca de la frontera con Ucrania. El Ejército ha activado operaciones preventivas ante los ataques rusos en Ucrania y revisa los registros de radar para aclarar lo ocurrido. El aeropuerto de Rzeszów suspendió temporalmente sus operaciones debido a la activación de aeronaves militares. Un equipo terrestre busca el objeto y asegura la zona. El primer ministro, Donald Tusk, ha indicado que no hay amenaza aérea y los servicios están trabajando en el lugar para esclarecer los hechos.

Las autoridades polacas investigan una posible violación de su espacio aéreo tras detectar un objeto desconocido que podría haber caído a unos 45 kilómetros de la frontera con Ucrania. El Ejército ha activado operaciones preventivas ante los ataques rusos contra territorio ucraniano y está revisando los registros de radar para esclarecer lo ocurrido.

El aeropuerto de Rzeszów, en el sureste del país, ha suspendido temporalmente sus operaciones de vuelo debido a la activación de aeronaves militares, según ha informado la Agencia Polaca de Servicios de Navegación Aérea (PANSA).

El Comando Operacional de las Fuerzas Armadas polacas ha confirmado que está verificando los registros de los sistemas de radar ante la presunta incursión de un objeto en el espacio aéreo del país. En paralelo, se ha desplegado un equipo terrestre para localizarlo y asegurar la zona donde podría haberse producido la caída.

Jacek Goryszewski, portavoz del Comando Operacional, ha explicado a TVN24 que el Ejército recibió información sobre la posible caída de un objeto desconocido a unos 45 kilómetros de la frontera ucraniana. Los residentes alertaron a los servicios de emergencia y las autoridades enviaron efectivos para comprobar el lugar.

La investigación continúa abierta y, por el momento, no se ha confirmado la naturaleza del objeto ni las circunstancias exactas de su entrada en territorio polaco. El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha informado de que ha recibido reportes de varios ministros sobre la posible violación del espacio aéreo y ha asegurado que, actualmente, no existe ninguna amenaza desde el aire: "Los servicios adecuados están funcionando en el lugar", ha escrito el jefe del Gobierno en X, mientras los equipos desplegados trabajan para esclarecer lo sucedido.

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