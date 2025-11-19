Israel ha usado "extensamente" munición de racimo en los bombardeos a Líbano pese a criticar a Irán por hacerlo

Las consecuencias La munición de racimo contiene submuniciones de alto poder explosivo sin detonar que suponen un importante peligro para la población civil.

Israel ha sido acusado de utilizar extensamente municiones de racimo en Líbano, según informa 'The Guardian', que ha publicado imágenes de supuestos misiles con ojivas de racimo. Expertos han identificado dos tipos de municiones encontradas en los valles de Wadi Zibqin, Wadi Barghouz y Wadi Deir Siryan, al sur del río Litani. Los misiles, M999 Barak Eitan y Ra'am Eitan, presentan características que indican submuniciones explosivas. El ejército israelí no confirmó ni negó su uso, argumentando que emplean armas legales conforme al derecho internacional. Israel no está adherido a la Convención sobre municiones de racimo de 2008. Anteriormente, Human Rights Watch y Hizbulá han acusado a Israel de usar estas armas en Líbano. En la guerra de 2006, Israel dejó un millón de bombas de racimo sin detonar en el país, causando más de 400 muertes posteriores.

Israel ha utilizado "extensamente" municiones de racimo en bombardeos en Líbano, informó este miércoles en exclusiva el diario británico 'The Guardian', que publicó imágenes de supuestos explosivos que diversos expertos consultados identificaron como misiles con ojivas de racimo.

En las tres imágenes que se proporciona en la información se ve lo que cinco analistas consultados por el rotativo han identificado como dos tipos de municiones de racimo israelíes encontradas en los valles boscosos de Wadi Zibqin, Wadi Barghouz y Wadi Deir Siryan, al sur del río Litani, en el sur del país árabe, que ha sido precisamente la zona más golpeada por los bombardeos.

Se trata de misiles guiados M999 Barak Eitan de 155 milímetros y Ra'am Eitan de 227 milímetros, en los que sus carcasas presentan rombos amarillos serigrafiados que indican que el proyectil contiene submuniciones de alto poder explosivo.

Una de las instantáneas muestra la base de otro artefacto, en la que hay pegada "una cinta de nailon blanca" que se utiliza, según 'The Guardian', "para estabilizar y hacer girar las submuniciones", mientras que en otra se lee la palabra "racimo" escrita en hebreo.

Fuentes del ejército israelí no negaron ni confirmaron al diario británico el uso de estos misiles, y sostuvieron que solo utilizan "armas legales, de conformidad con el derecho internacional y mitigando el daño a los civiles".

Israel, que bombardeó este lunes el sur de Líbano, no está adherido a la Convención sobre municiones de racimo de 2008, a la que están adscritos 124 Estados que se comprometen a no utilizar, producir o transferir este tipo de municiones por el peligro que suponen para la población civil.

Funcionarios israelíes incluso criticaron que Irán emplease este tipo de arma durante la escalada de tensión entre ambos países de este verano. "El régimen terrorista busca dañar a civiles e incluso utilizó armas con amplia dispersión para maximizar el alcance de los daños", dijo un portavoz militar israelí en declaraciones recogidas por 'The Guardian'.

Las bombas de racimo, llamadas así porque están diseñadas para dispersar o liberar submuniciones explosivas de pequeño tamaño, dejan grandes áreas contaminadas con artefactos explosivos no detonados que pueden seguir siendo letales años después de un conflicto.

No es la primera vez que Israel es acusado del uso de bombas de racimo en Líbano. La organización Human Rights Watch ya lanzó la misma acusación en un informe del pasado enero, aunque no aportó pruebas documentales.

También en octubre de 2024, el grupo Hizbulá presentó la misma denuncia, y precisó que su uso se detectó en otras zonas distintas, identificadas entonces como Wadi al Hujayr, Jallet Raj y una zona boscosa ubicada al este de la ciudad de Alman.

Además, 'The Guardian' recuerda que en los últimos días de la guerra de 2006, Israel sembró Líbano con cuatro millones de bombas de racimo, de las cuales se estima que un millón no explotaron. Desde entonces, más de 400 personas han muerto a causa de submuniciones sin explotar.

