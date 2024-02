El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado de forma tajante que no se procederá al despliegue de tropas españolas en Ucrania porque lo que España quiere es la paz en este país. "No va a haber tropas españolas en Ucrania, por supuesto que no, porque queremos la paz, lo mismo que quiere el Gobierno ucraniano", ha respondido Albares al diputado de ERC Jordi Salvador, que ha aprovechado para preguntar al ministro por esta cuestión durante el Pleno del Congreso de los Diputados.

"El Gobierno de España en Gaza y en Ucrania quiere lo mismo, la paz y el respeto al Derecho Internacional", ha recalcado el ministro, quien tenía que responder al diputado catalán sobre el conflicto en la Franja, después de que este haya aprovechado su tiempo para interesarse por conocer la postura del Gobierno sobre este asunto.

La ministra portavoz, Pilar Alegría, ya había terciado este martes en el debate suscitado por el presidente francés, Emmanuel Macron, que el lunes dejó abierta la puerta a un futuro envío de tropas europeas a Ucrania para apoyar a las fuerzas ucranianas frente a Rusia, para dejar claro el desacuerdo del Ejecutivo. El presidente francés reunió el lunes en París a una veintena de mandatarios, en su mayoría de la UE, para analizar cómo seguir apoyando a Ucrania dos años después de la invasión del país por parte de Rusia.

Al término del encuentro, Macron dijo que aunque "no hay consenso actualmente para enviar de forma oficial tropas sobre el terreno", "no se debe excluir nada". "Haremos todo lo que haga falta para que Rusia no pueda ganar esta guerra", aseguró el presidente francés, que sin embargo no quiso aclarar si Francia estaría dispuesta a desplegar tropas en Ucrania.

En este sentido, incidió en que "muchos de los que ahora dicen nunca" son los mismos que también descartaban enviar tanques, aviones de combate o misiles de largo alcance, algo que ya ha ocurrido.