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Reunión sobre defensa

Rubio pide a la OTAN un "plan B" por si Irán mantiene el bloqueo de Ormuz entre críticas por su falta de apoyo en la guerra

La otra cara Mark Rutte respalda la idea de una colaboración para levantar el bloqueo, que califica como un "ataque directo a la libertad de navegación" que "nos afecta a todos".

Marco Rubio tras la reunión de la OTAN en Suecia
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La OTAN ha concluido este viernes la reunión de dos días celebrada en Suecia para abordar la aceleración de la inversión en defensa ante el plan de EEUU de reducir su número de tropas en Europa. Pese a los recientes ataques de la Administración Trump a la Alianza, el encuentro parece haber servido para acordar ciertos puntos en común sobre la defensa y posibles opciones en el estrecho de Ormuz.

El ministro más relevante ha sido el secretario de Estado, Marco Rubio, que ha justificado que el cambio de 5.000 militares de Alemania a Polonia forma parte de "una reorganización, no es punitivo". "Reevaluamos constantemente dónde desplegamos tropas", ha espetado el jefe de la diplomacia estadounidense.

Al mismo tiempo, ha advertido que no existen garantías sobre la continuidad del despliegue militar de Estados Unidos en Europa. "Con el tiempo, habrá menos tropas estadounidenses en Europa de las que ha habido históricamente", ha subrayado.

Rubio ha vuelto a criticar la falta de respaldo de la Alianza en su ofensiva contra Irán y, en lo que respecta al estrecho de Ormuz, ha reclamado tener "un plan B" por si Teherán se enroca en su bloqueo. Ha asegurado que EEUU prefiere una solución negociada para abrir Ormuz, pero ha insistido en que EEUU se niega a que Irán cobre peajes.

"Hay un plan para cuando cesen los disparos, pero tenemos que tener un plan B para cuando alguien dispara. (...) ¿Qué pasa si Irán se niega a abrir el estrecho? En ese momento alguien tendrá que hacer algo al respecto, y hay países representados aquí hoy que se verían más afectados por esto que incluso Estados Unidos", ha insistido.

Al otro lado del Atlántico, Trump ha mantenido su diatriba, afirmando que "Irán está muriendo por llegar a un acuerdo". "Veremos qué ocurre, pero les hemos dado fuerte", ha espetado.

Por su parte, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha respaldado una colaboración para levantar el bloqueo, que ha calificado como un "ataque directo a la libertad de navegación y al comercio mundial". "Nos afecta a todos. Es fundamental que los países colaboren", ha lanzado a la salida de la reunión.

Carga contra España

José Manuel Albares ha pedido el fin de las hostilidades y ha defendido a España ante las acusaciones de Estados Unidos, recordando que "todas las capacidades que nos ha pedido la OTAN las hemos entregado", después de que Rubio reprochase que "países como España que nos niegan el uso de las bases".

Pese a estas discrepancias, este viernes se ha renovado el convenio sobre el uso conjunto de las bases de Rota y Morón y, ante la pregunta de si España podría ser expulsada de la OTAN, Albares ha soltado una carcajada y ha descartado esa opción por completo. "Hablemos en serio", ha respondido.

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