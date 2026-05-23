"¡Hola, Groenlandia!": la nueva amenaza de Trump a la isla que vuelve a poner a la Unión Europea en alerta

¿Qué ha pasado? Después de las protestas contra la apertura del nuevo consulado de EEUU en la capital, el republicano ha subido una imagen a sus redes en la que se ve observando con atención al territorio.

Donald Trump ha vuelto a mostrar interés en Groenlandia, un territorio de Dinamarca y aliado de la OTAN, a través de un mensaje en 'Truth Social'. Tras sus objetivos en Venezuela, Irán y Cuba, ahora se centra en Groenlandia. Recientemente, compartió un mensaje en redes sociales con un simple "Hola, Groenlandia", sugiriendo su interés en la isla. Esto ocurre después de una protesta frente al nuevo consulado estadounidense en Nuuk, donde los manifestantes expresaron su rechazo a la presencia estadounidense. Ken Howery, embajador de EEUU en Dinamarca, destacó que el futuro de Groenlandia lo decidirán sus habitantes. laSexta te mantiene informado con toda la actualidad.

Donald Trump ha vuelto a fijar su mirada en Groenlandia. Ha vuelto a poner sus ojos en la isla, en el territorio dependiente de Dinamarca. De un país de la Unión Europea. De un aliado de la OTAN. Pero así lo ha vuelto a hacer en un mensaje que ha compartido en 'Truth Social'.

Por el presidente de EEUU puede diversificar entre sus cada vez más numerosos objetivos. Después de superar la 'pantalla' de Venezuela, en su partido se sumaron Irán, Cuba y Groenlandia. A los primeros ya los ha atacado. Más de dos meses lleva atacando de hecho, con una frágil tregua que pende de un hilo mientras las negociaciones no avanzan. A los segundos los tiene sin energía, con los portaaviones ya en los mares del Caribe y con Raúl Castro imputado. Y a los terceros...

A los terceros les ha mandado un mensaje. Uno en redes sociales. Con una imagen y un texto. Un simple 'Hola, Groenlandia', que dice mucho más que las propias palabras al ver cómo aparece Trump.

Asomándose tras el relieve groelandés. Centrando su mirada en las casas que aparecen en la instantánea como si fuera preparando todo.

Así es lo que ha compartido Trump en sus redes, después de que una multitudinaria concentración protestara frente a las puertas del nuevo consulado en Nuuk, la capital de Groenlandia.

A su apertura, a la que no acudió ni un solo representante del Gobierno local, contó con la intervención de Ken Howery, embajador de EEUU en Dinamarca, quien afirmó que el futuro de Groenlandia lo deciden los groenlandeses.

Los manifestantes, que se han agolpado a las puertas del nuevo consulado, han coreado cánticos como "Vete a casa, Estados Unidos" mientras ondeaban banderas de Groenlandia y carteles en contra del magnate republicano en medio de un importante dispositivo policial para garantizar la seguridad pública.

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