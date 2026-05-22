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"Vete a casa, Estados Unidos": multitudinaria protesta en Groenlandia ante la apertura de un nuevo consulado estadounidense en la capital

Los detalles Los residentes de la isla se han concentrado frente a las puertas del nuevo consulado, que tiene tres plantas y una superficie de 3.000 metros cuadrados.

Protesta frente a la embajada de EEUU en NuukProtesta frente a la embajada de EEUU en NuukAgencia EFE
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Estados Unidos ha inaugurado su nuevo consulado en la capital de Groenlandia, Nuuk, lo que ha provocado una multitudinaria concentración frente a sus puertas por parte de los residentes de la isla para expresar su rechazo ante la retórica intervencionista del presidente estadounidense, Donald Trump.

La ceremonia de apertura del nuevo consulado, a la que no ha asistido ningún representante del Gobierno groenlandés, ha contado con la intervención del embajador estadounidense en Dinamarca, Ken Howery, quien ha asegurado que el futuro de Groenlandia lo deciden los groenlandeses.

Los manifestantes, que se han agolpado a las puertas del nuevo consulado, han coreado cánticos como "Vete a casa, Estados Unidos" mientras ondeaban banderas de Groenlandia y carteles en contra del magnate republicano en medio de un importante dispositivo policial para garantizar la seguridad pública.

3.000 metros cuadrados y tres plantas

Esta protesta se ha producido después de que Washington decidiese trasladar su consulado desde un edificio más pequeño en el puerto a una sede más amplia en el centro de la ciudad que tiene alrededor de 3.000 metros cuadrados y cuenta con tres plantas, según ha indicado el diario 'Sermitsiaq'.

En este sentido, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, transmitió esta semana al enviado especial estadounidense, Jeff Landry, que la isla "no está en venta" durante una reunión que calificó de "constructiva", pero en la que dejó claras sus "líneas rojas".

Landry, quien es gobernador de Luisiana, aterrizó el pasado domingo en Nuuk junto con una pequeña delegación para participar en una conferencia empresarial sobre el futuro de Groenlandia, coincidiendo con la inauguración del nuevo consulado.

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