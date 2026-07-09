Trump tira de "nostalgia" para justificar volver de Turquía en el Air Force One y no en el polémico y "magnífico" avión regalado por Qatar

Trump, a su llegada a Turquía en el avión regalado por Qatar

Sí, pero... A pesar de que iba a regresar de Ankara en la aeronave qatarí el presidente de EEUU ha cambiado de opinión. El posible motivo oculto, la seguridad y la escalada con Irán: "Soy su objetivo número uno".

Donald Trump ha decidido cambiar de avión para abandonar Turquía, optando por el antiguo Air Force One en lugar del nuevo avión presidencial donado por Qatar. Este cambio ha generado dudas sobre la seguridad del nuevo avión. Trump asistió a la cumbre de la OTAN en Ankara, marcando su primer viaje internacional con la nueva aeronave en medio de tensiones con Irán. La polémica surge por el alto costo de adaptación del avión qatarí y su fiabilidad. Trump mencionó "nostalgia" como razón para el cambio, mientras el Pentágono aceptó el avión en 2025, planificando su uso temporal. Los demócratas consideran el regalo de Qatar un "soborno".

Cambio de planes de Donald Trump. Nuevo cambio de planes de Donald Trump. En esta ocasión, en lo relacionado con su medio de transporte. El presidente de EEUU, que tenía previsto usar ese nuevo y polémico avión presidencial donado por Qatar, ha anunciado que abandonará Turquía a bordo del antiguo Air Force One, lo que ha suscitado interrogantes sobre posibles problemas de seguridad de la nueva aeronave.

La participación de Trump en la cumbre de líderes de la OTAN en Ankara marcó su primer viaje internacional a bordo del nuevo avión justo en el momento en el que se intensificaron las hostilidades con Irán que, recordemos, es país fronterizo con Turquía.

El mes pasado, Trump retiró ese Boeing 747-200B que usaron los presidentes de EEUU desde la década de los 90 para usar esta aeronave, donada por la familia real qatarí. La polémica, más que servida. El motivo, el elevado costo de su adaptación a los estándares de seguridad presidenciales así como las dudas sobre su fiabilidad y los conflictos de interés por el vínculo con Qatar.

Como razón para el cambio, Trump usó la "nostalgia". Una "nostalgia" que le llevará en el Air Force One a la base aéreo RAF Mildenhall, en Reino Unido, mientras que el nuevo avión hará escala en el mismo lugar para que los soldados estadounidenses allí desplegados puedan conocerlo.

Trump, en una rueda de prensa al concluir la cumbre de la OTAN, sí confirmó que existe una amenaza potencial con respecto al régimen iraní: "Soy el número uno de la lista de objetivos de Irán".

En ese sentido, Trump explico que el avión donado por Qatar va a visitar dos o tres grandes bases de Europa antes de volver a EEUU "para que los soldados puedan verlo porque es verdaderamente magnífico".

Por su parte, el Pentágono aceptó en 2025 el regalo de Qatar y reacondicionó el avión para que su uso de forma temporal mientras Boeing completa la construcción de las dos aeronaves encargadas durante el primer mandato de Trump.

El republicano ya ha expresado su frustración por los retrasos, mientras se espera que las aeronaves estén listas cuando haya concluido su segundo y a priori último mandato en 2029.

El Pentágono ha sostenido que la remodelación del avión qatarí tuvo un costo de 400 millones de dólares, muy por debajo de los 5.600 de las aeronaves que prepara Boeing. Los demócratas calificaron de "soborno" el regalo de Qatar a Trump.

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